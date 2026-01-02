مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال 2026.. فيديو

يتابع جميع المواطنين خلال الساعات الأخير تفاصيل أسعار الذهب، بعد التوقعات الكثيرة بأن سعر الذهب سيصل لأرقام قياسية لم تحقق خلال الفترة الماضية سواء على المستوى المحلي والعالمي.

توقعات بقفزات تاريخية في 2026



توقع الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن يشهد عام 2026 ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميًا، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند الشراء، والاعتماد على مصادر موثوقة لضمان سلامة الاستثمار.

وأوضح فرج أن المؤشرات الحالية والتقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية تعكس نظرة متفائلة تجاه مستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة.

مسار صعودي قوي للمعدن الأصفر



وخلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، أشار خبير الذهب إلى أن التوقعات العالمية تؤكد دخول المعدن الأصفر في مسار صعودي قوي.

كما قال الدكتور ممدوح سلامة خبير الاقتصاد العالمي، إنّ الأداء الاستثنائي الذي شهدته أسعار الذهب خلال عام 2025 يعود إلى مجموعة من العوامل الجوهرية التي عززت مكانة المعدن النفيس كأداة رئيسية للحفاظ على القيمة.

وأضاف سلامة، أنّ الذهب، بصفته معدناً ثميناً، يتمتع بقدرة كبيرة على الاحتفاظ بقيمته، وهو ما يفسر الإقبال العالمي المتزايد عليه في ظل التحولات الاقتصادية الدولية.

وتابع خبير الاقتصاد العالمي، أنّ أسعار الذهب تجاوزت في شهر ديسمبر الماضي مستوى 4535 دولاراً للأوقية الواحدة، مع توقعات بوصولها إلى نحو 5000 دولار خلال العام الحالي.

وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها التوجه العالمي المتسارع نحو الابتعاد عن الدولار، في ظل ضعف العملة الأمريكية ورفض العديد من دول العالم لاستخدام الدولار كأداة للعقوبات الاقتصادية والتعريفات الجمركية والحروب التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وذكر، أن الانخفاض المستمر في القوة الشرائية للدولار يمثل عاملاً أساسياً آخر في صعود أسعار الذهب، مؤكداً أن الذهب أصبح المقياس الأهم لقياس ضعف الدولار وما يواجهه من تحديات هيكلية.

وبيّن أن العالم بات ينظر إلى الذهب باعتباره مرآة تعكس مدى تراجع قيمة الدولار، وهو ما عزز الثقة بالمعدن الأصفر كملاذ آمن.

تحدث الدكتور عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية، عن تحول الذهب إلى خيار الاستثمار لتحقيق الأمان والنمو المالي أيضا، موضحًا: "هناك عدد كبير من الأفراد الذين دخلوا هذا السوق لأنه ملاذ آمن، والابتعاد عن دفع الضرائب".

وأضاف درويش، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كما يتم اللجوء إلى الذهب ويتم تناقله من يد إلى يد بسبب عدم وجود ثقة في الأسواق بشكل عام وانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة، وربط العديد من الدول عملتها بالدولار، وكل ذلك أدى إلى تأثرها مشكلات الاقتصاد الأمريكي بمديونياته العالية ومرحلة التذبذب في الأسواق وأسواق الدولار".

وتابع أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية: "ومن ثم، يلعب الذهب هذا الدور التاريخي بشكل أكبر وأوسع، حتى على مستويات المدخرين ذوي المدخرات المحدودة".

سعر عيار 21 اليوم



وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5800 جنيه للبيع و 5830 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4971 جنيه للبيع و 4997 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3866 جنيه للبيع و 3886 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.4 ألف جنيه للبيع و 46.64 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4310 دولار للبيع و 4311 دولار للشراء

الذهب في السوق المحلي

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع هدوء التعاملات في بداية اليوم، واستمرار حالة الترقب بين المتعاملين في السوق، سواء من جانب المستهلكين أو المستثمرين.

وجاء استقرار الأسعار مدعومًا بثبات نسبي في حركة الذهب بالبورصات العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة داخل محال الصاغة.

ويُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، بينما يلقى عيار 18 رواجًا ملحوظًا في المحافظات السياحية، نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته نسبيًا.