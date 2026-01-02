أستاذ اقتصاد: الذهب يتحول إلى خيار استثماري يجمع بين الأمان والنمو المالي

تحدث الدكتور عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية، عن تحول الذهب إلى خيار الاستثمار لتحقيق الأمان والنمو المالي أيضا، موضحًا: "هناك عدد كبير من الأفراد الذين دخلوا هذا السوق لأنه ملاذ آمن، والابتعاد عن دفع الضرائب".

وأضاف درويش، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كما يتم اللجوء إلى الذهب ويتم تناقله من يد إلى يد بسبب عدم وجود ثقة في الأسواق بشكل عام وانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة، وربط العديد من الدول عملتها بالدولار، وكل ذلك أدى إلى تأثرها مشكلات الاقتصاد الأمريكي بمديونياته العالية ومرحلة التذبذب في الأسواق وأسواق الدولار".

وتابع أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية: "ومن ثم، يلعب الذهب هذا الدور التاريخي بشكل أكبر وأوسع، حتى على مستويات المدخرين ذوي المدخرات المحدودة".