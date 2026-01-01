قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

الذهب
الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مساء اليوم الخميس 1-1-2026 على مستوى الأعيرة المختلفة.

الذهب يتراجع

وانخفض سعر جرام الذهب بمقدار 200 جنيه على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري؛ بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب منذ الأسبوع الماضي فقد ارتفعت قيمته 250 جنيها في المتوسط، ليعاود مرة أخرى التراجع منذ الشهر الماضي.

الذهب يتهاوى

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 800 جنيه في المتوسط منذ 4 أسابيع سابقة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 5800 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار24 الأكبر قيمة نحو 6628 جنيها للبيع و6662 جنيها للشراء.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5800 جنيه للبيع و5830 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4971 جنيها للبيع و4997 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3866 جنيها للبيع و3886 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.4 ألف جنيه للبيع و46.64 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4310 دولارات للبيع و4311 دولارا للشراء.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الذهب في السوق المحلي 

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع هدوء التعاملات في بداية اليوم، واستمرار حالة الترقب بين المتعاملين في السوق، سواء من جانب المستهلكين أو المستثمرين.

وجاء استقرار الأسعار مدعومًا بثبات نسبي في حركة الذهب بالبورصات العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة داخل محال الصاغة.

اسعار الذهب اليوم

ويُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، بينما يلقى عيار 18 رواجًا ملحوظًا في المحافظات السياحية، نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته نسبيًا.

وفي هذا السياق، أكد متعاملون في سوق الذهب أن حالة الاستقرار الحالية قد لا تستمر طويلًا، في ظل تأثر الأسعار المحلية بأي تحركات مفاجئة في سعر الأونصة عالميًا أو تغيرات في سعر الصرف، ما يدفع المستهلكين إلى متابعة السوق عن قرب قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لحركة السوق، مع اختلاف قيمة المصنعية من محل لآخر ومن محافظة لأخرى بحسب نوع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

فئران عائدة من الفضاء

تجربة فضائية غير متوقعة.. بشرى من المدار والسبب فأرة عائدة| ماذا حدث؟

التوقيت

اكتشاف يقلب الساعة الكونية.. العلماء يحسبون توقيت المريخ لأول مرة

رونالدو

رونالدو ليس الأول.. مفاجآت قائمة أغنى 10 لاعبي كرة قدم في العالم

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد