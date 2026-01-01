سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

تراجع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مساء اليوم الخميس 1-1-2026 على مستوى الأعيرة المختلفة.

الذهب يتراجع

وانخفض سعر جرام الذهب بمقدار 200 جنيه على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري؛ بمختلف الأعيرة الذهبية.

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب منذ الأسبوع الماضي فقد ارتفعت قيمته 250 جنيها في المتوسط، ليعاود مرة أخرى التراجع منذ الشهر الماضي.

الذهب يتهاوى

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 800 جنيه في المتوسط منذ 4 أسابيع سابقة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 5800 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار24 الأكبر قيمة نحو 6628 جنيها للبيع و6662 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5800 جنيه للبيع و5830 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4971 جنيها للبيع و4997 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3866 جنيها للبيع و3886 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.4 ألف جنيه للبيع و46.64 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4310 دولارات للبيع و4311 دولارا للشراء.

الذهب في السوق المحلي

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع هدوء التعاملات في بداية اليوم، واستمرار حالة الترقب بين المتعاملين في السوق، سواء من جانب المستهلكين أو المستثمرين.

وجاء استقرار الأسعار مدعومًا بثبات نسبي في حركة الذهب بالبورصات العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة داخل محال الصاغة.

ويُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، بينما يلقى عيار 18 رواجًا ملحوظًا في المحافظات السياحية، نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته نسبيًا.

وفي هذا السياق، أكد متعاملون في سوق الذهب أن حالة الاستقرار الحالية قد لا تستمر طويلًا، في ظل تأثر الأسعار المحلية بأي تحركات مفاجئة في سعر الأونصة عالميًا أو تغيرات في سعر الصرف، ما يدفع المستهلكين إلى متابعة السوق عن قرب قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لحركة السوق، مع اختلاف قيمة المصنعية من محل لآخر ومن محافظة لأخرى بحسب نوع المشغولات الذهبية.