أخبار التوك شو | انخفاض البيض والدواجن والأسماك واللحوم .. توقعات الأبراج خلال 2026 .. ومفاجأة فى أسعار الذهب

ضغوط تواجه الميزان والأسد أكثر حظا.. توقعات الأبراج في 2026 مع عبير فؤاد

كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعاتها للأبراج مع بداية عام 2026، مؤكدة أن العام الجديد يحمل تغييرات واضحة وفرصًا متفاوتة لمواليد الأبراج، بين الحظ والتحديات وإعادة ترتيب الأولويات.



الأوقية قد تصل إلى 5400 دولار.. توقعات صادمة للذهب في 2026

في وقت تتزايد التوترات الجيوسياسية حول العالم، يعود الذهب ليتصدر المشهد كأحد أكثر الملاذات الآمنة جذبًا للمستثمرين.



البيض والدواجن والأسماك واللحوم الحمراء.. مفاجأة سارة للمصريين

يتابع المصريون أسعار السلع مع بداية العام الجديد، وتحديا البيض والدواجن والأسماك واللحوم الحمراء، والجميع يريد معرفة ما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي به، وخطة الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.



الجيش السوداني يتقدم ويستعيد عدة مدن في شمال كردفان

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أم درمان، إن ولايتا شمال وجنوب كردفان شهدت مؤخرًا انفتاحًا عسكريًا للجيش السوداني، حيث تمكن من استعادة عدد من المدن والبلدات، آخرها مدينة كازقيل في ولاية شمال كردفان، الواقعة جنوب مدينة الأبيض، كما سيطر الجيش على عدة مناطق وبلدات أخرى في المنطقة، بما في ذلك منطقة الحمادي.



حقيقة عودته لـ مها الصغير وموقفه بشأن سرقتها لوحات.. أبرز تصريحات أحمد السقا

تصدرت تصريحات الفنان أحمد السقا، مؤشرات البحث، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حديثه عن حياته الشخصية، وزواجه في سن صغير وعلاقته بأولاده، وأزمة طليقته الإعلامية مها الصغير الأخيرة والتى تفيد باتهامها بسرقة لوحات فنية من فنانة تشكيلية دنماركية شهيرة وعن إمكانية العودة مجددا بينه وبين زوجته، وتحدث عن عمله المقبل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعن علاقته بالفنان محمد هنيدي، والفنانة هند صبري، وأسرار عن الراحل سليمان عيد.



سامح حسين: القرآن يمتص غضبي..وأتمنى في 2026 أداء فريضة الحج

استهل الفنان سامح حسين حديثه في سهرة ليلة رأس السنة على قناة الحياة بأمنية شخصية للعام الجديد قائلا:"أتمنى أداء فريضة الحج في 2026، ده حلم بالنسبة لي.



المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال دمر 90% من المنازل في غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيداً على جميع المستويات، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع أبسط الاحتياجات الإنسانية وتقييد دخول المساعدات، مضيفا أن المساعدات الحالية لا ترتقي إلى حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن التدمير الممنهج للبنية الاقتصادية والاجتماعية في القطاع، وزيادة اعتماد السكان على المساعدات بشكل أساسي.



والي الخرطوم: الاحتفال بذكرى الاستقلال ورسائل إيجابية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار

أكد والي الخرطوم أن الاحتفال بذكرى استقلال السودان من داخل البرلمان يمثل رسالة إيجابية تعكس التفاؤل بمستقبل البلاد واستقرارها، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الشتوية أصبحت سائدة في معظم أيام الأسبوع، خاصة في فترات الليل مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.