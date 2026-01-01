قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
محمد صلاح يتبرع بـ6% من ثروته ويواصل صناعة نموذج إنساني داخل مصر وخارجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | انخفاض البيض والدواجن والأسماك واللحوم .. توقعات الأبراج خلال 2026 .. ومفاجأة فى أسعار الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


ضغوط تواجه الميزان والأسد أكثر حظا.. توقعات الأبراج في 2026 مع عبير فؤاد
كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعاتها للأبراج مع بداية عام 2026، مؤكدة أن العام الجديد يحمل تغييرات واضحة وفرصًا متفاوتة لمواليد الأبراج، بين الحظ والتحديات وإعادة ترتيب الأولويات.


الأوقية قد تصل إلى 5400 دولار.. توقعات صادمة للذهب في 2026
في وقت تتزايد التوترات الجيوسياسية حول العالم، يعود الذهب ليتصدر المشهد كأحد أكثر الملاذات الآمنة جذبًا للمستثمرين.


البيض والدواجن والأسماك واللحوم الحمراء.. مفاجأة سارة للمصريين
يتابع المصريون أسعار السلع مع بداية العام الجديد، وتحديا البيض والدواجن والأسماك واللحوم الحمراء، والجميع يريد معرفة ما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي به، وخطة الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.


الجيش السوداني يتقدم ويستعيد عدة مدن في شمال كردفان
قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أم درمان، إن ولايتا شمال وجنوب كردفان شهدت مؤخرًا انفتاحًا عسكريًا للجيش السوداني، حيث تمكن من استعادة عدد من المدن والبلدات، آخرها مدينة كازقيل في ولاية شمال كردفان، الواقعة جنوب مدينة الأبيض، كما سيطر الجيش على عدة مناطق وبلدات أخرى في المنطقة، بما في ذلك منطقة الحمادي.


حقيقة عودته لـ مها الصغير وموقفه بشأن سرقتها لوحات.. أبرز تصريحات أحمد السقا
تصدرت تصريحات الفنان أحمد السقا، مؤشرات البحث، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حديثه عن حياته الشخصية، وزواجه في سن صغير وعلاقته بأولاده، وأزمة طليقته الإعلامية مها الصغير الأخيرة والتى تفيد باتهامها بسرقة لوحات فنية من فنانة تشكيلية دنماركية شهيرة وعن إمكانية العودة مجددا بينه وبين زوجته، وتحدث عن عمله المقبل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعن علاقته بالفنان محمد هنيدي، والفنانة هند صبري، وأسرار عن الراحل سليمان عيد.


سامح حسين: القرآن يمتص غضبي..وأتمنى في 2026 أداء فريضة الحج
استهل الفنان سامح حسين حديثه في سهرة ليلة رأس السنة على قناة الحياة بأمنية شخصية للعام الجديد قائلا:"أتمنى أداء فريضة الحج في 2026، ده حلم بالنسبة لي.


المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال دمر 90% من المنازل في غزة
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيداً على جميع المستويات، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع أبسط الاحتياجات الإنسانية وتقييد دخول المساعدات، مضيفا أن المساعدات الحالية لا ترتقي إلى حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن التدمير الممنهج للبنية الاقتصادية والاجتماعية في القطاع، وزيادة اعتماد السكان على المساعدات بشكل أساسي.


والي الخرطوم: الاحتفال بذكرى الاستقلال ورسائل إيجابية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار
أكد والي الخرطوم أن الاحتفال بذكرى استقلال السودان من داخل البرلمان يمثل رسالة إيجابية تعكس التفاؤل بمستقبل البلاد واستقرارها، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.


الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الشتوية أصبحت سائدة في معظم أيام الأسبوع، خاصة في فترات الليل مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

برامج التوك شو توقعات الأبراج الذهب الدواجن الجيش السوداني مها الصغير سامح حسين الاحتلال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

امام وخطيب الزمالك

خطيب مسجد الزمالك يكشف سبب انتقاله لإمامة مسجد الأهلي بالشيخ زايد

الزمالك

تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك في كأس عاصمة مصر

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد