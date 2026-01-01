الجيش السوداني يتقدم ويستعيد عدة مدن في شمال كردفان

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أم درمان، إن ولايتا شمال وجنوب كردفان شهدت مؤخرًا انفتاحًا عسكريًا للجيش السوداني، حيث تمكن من استعادة عدد من المدن والبلدات، آخرها مدينة كازقيل في ولاية شمال كردفان، الواقعة جنوب مدينة الأبيض، كما سيطر الجيش على عدة مناطق وبلدات أخرى في المنطقة، بما في ذلك منطقة الحمادي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش السوداني يواصل محاولاته للتقدم نحو ولايات جنوب كردفان، مستهدفًا فك الحصار عن المدن المحاصرة مثل الدلنج وكادوقلي، عاصمة الولاية، والتي تضم قوات الجيش ومدنيين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.

ولفت إلى أنه تأتي هذه التحركات وسط تصاعد القصف من قبل قوات الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، الحليف لقوات الدعم السريع، التي تحاصر المدن من الناحية الشرقية، بينما تفرض قوات الدعم السريع حصارًا من الغرب، وتعد الطبيعة الجبلية للمدن عائقًا إضافيًا أمام الدخول أو الخروج، ما يزيد من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.