ضغوط تواجه الميزان والأسد أكثر حظا.. توقعات الأبراج في 2026 مع عبير فؤاد

كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعاتها للأبراج مع بداية عام 2026، مؤكدة أن العام الجديد يحمل تغييرات واضحة وفرصًا متفاوتة لمواليد الأبراج، بين الحظ والتحديات وإعادة ترتيب الأولويات.

وأوضحت عبير فؤاد خلال لقائها مع نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مواليد برج الحمل مطالبون بالهدوء وإعادة النظر في قراراتهم، خاصة في النصف الأول من العام، على أن يشهد النصف الثاني تحسنًا ملحوظًا على الصعيدين المهني والعاطفي.

أما برج الثور، فأشارت إلى أن 2026 سيكون عامًا للاهتمام بالصحة وتنظيم نمط الحياة، مع دعم قوي من العلاقات الاجتماعية والمهنية، محذرة من ضغوط عائلية محتملة بداية من شهر يوليو.

وعن برج الجوزاء، وصفت عبير فؤاد العام بأنه «سنة الثورة والتغيير»، مع دخول كوكب أورانوس إلى البرج، ما يمنح مواليده طاقة إبداعية كبيرة وفرصًا للتطور، مؤكدة أن العام مناسب للحب أكثر من الزواج.

وأكدت خبيرة الأبراج أن برج الأسد هو الأكثر حظًا في 2026، حيث تبدأ فرصه القوية منذ أواخر يناير، مع حظ لافت في السفر والعمل بالخارج، ويتصاعد النجاح بشكل أكبر مع دخول المشتري إلى برجه في النصف الثاني من العام.

وفيما يخص برج العذراء، أوضحت عبير فؤاد أن مواليده على موعد مع انفراجة كبيرة بعد سنوات من الضغوط، بداية من 14 فبراير، سواء على الصعيد المالي أو النفسي، مع نصيحة بعدم التسرع في القرارات العاطفية قبل هذا الموعد.

أما برج الميزان، فأشارت إلى استمرار بعض الضغوط في النصف الأول من العام، مع تحسن ملحوظ اعتبارًا من شهر أبريل، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الحقوق وتجنب المغامرات المالية، مقابل تحسن كبير في العلاقات العاطفية خلال الصيف.



