محمد صلاح سيرحل عن ليفربول.. خبيرة أبراج تعلن الموعد

أكدت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، إيمان خير، أن لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سيكون له بعض القرارات الحاسمة خلال عام 2026، موضحة أن هذه السنة سكون قوية لـ صلاح.

وأضافت"خير" خلال لقائها عبر احتفالية خاصة تقدمها قناة "صدى البلد" بمناسبة رأس السنة، أن عيد ميلاد محمد صلاح ف شهر 6، وخلال هذه الفترة سيتخذ قرار انتقال قوي من فريقه، وأنه سينتقل مع بداية العام المقبل لـ فريق آخر.

ولفتت إلى أن قرار محمد صلاح، يفكر فيه منذ العام الماضي، وأن الحسم سيكون خلال العام الحالي.

وكشفت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، إيمان خير، عن توقعها لـ منتخب مصر خلال العام الحالي 2026، وقالت إن مصر ستحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وأضافت"خير" أن مصر خلال بطولة كأس العالم ستقوم بأداء مشرف، لكن لن تحقق مراكز متقدمة.

كشفت خبيرة الأبراج، أن عام 2026 يحمل طاقة مختلفة تمامًا، مليئة بالتحولات الجذرية والإيجابية لعدد كبير من الأبراج ونجوم الفن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون عنوانها الانفراج والبدايات الجديدة بعد سنوات من الضغوط.

وقالت “خير” إن الأبراج الترابية (العذراء، الجدي، الثور) ستشهد طفرة مالية واستثمارية كبيرة تستمر لسبع سنوات، قائلة:"الأبراج الترابية داخلة على فترات فلوس واستثمارات قوية بدعم طاقة الحصان الناري في الفلك الصيني".

وأضافت أن برج العقرب سيكون الأكثر حظًا في الشهرة المهنية، بينما يمثل عام 2026 عامًا مفصليًا لمواليد برج السرطان، موضحة:"السرطان داخل على سنة تغيير جذري، شخصية أقوى وتركيز مهني أعلى".

العلاقات العاطفية

وفيما يخص العلاقات العاطفية، توقعت تحسنًا ملحوظًا بداية من شهر فبراير، مؤكدة:"العقرب ممكن يعيش سنة زواج، الحوت هيحب قوي بس ممكن يهرب من الجواز، والجوزاء والعذراء والحمل والميزان علاقاتهم هتتحسن على مراحل".

علم الأرقام

وشددت على أهمية علم الأرقام، قائلة:"لكل إنسان مسار رقمي حسب اسمه وتاريخ ميلاده، وده بيساعده يختار التوقيت الصح لقراراته، وكمان أكتر وقت طاقة إيجابية للمبدعين بيكون وقت الفجر من 3:30 لـ 6:30، وقت صفاء الكون".