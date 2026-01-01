قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
مع بداية عام 2026 .. 30 دعاء للرزق والبركة وخيري الدنيا والآخرة
حصاد السياحة والآثار في 2025| اكتشافات وطفرة في الأرقام السياحية
بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2
احتجاجات واسعة في إيران.. متظاهرون يُضرمون النار في مقر للباسيج
باهر المحمدي بعد تمديد تعاقده مع المصري: قرار القلب
ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله
من الإذاعة إلى المتحف.. صفاء أبو السعود تستعرض أجمل ذكرياتها لعام 2025
زيلينسكي: 90% من اتفاقية إنهاء الحرب مع روسيا جاهزة
أجواء كرنفالية في كفر الشيخ ابتهاجاً بالعام الجديد 2026 .. شاهد
أحمد شوبير يشارك لقطات من مران منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران منتخب مصر  إستعداداً لمواجهة بنين. 

منتخب مصر 

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" لقطات من مران منتخب مصر إستعداداً لمواجهة بنين".

وكان قد أكد الناقد الرياضي عصام سالم أن منتخب مصر سيتمكن من تجاوز منتخب بنين في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حسام حسن هو المدير الفني الوحيد في البطولة الذي استخدم 26 لاعبًا حتى الآن». 

وأردف قائلًا: «اللاعبان الوحيدان اللذان لم يشاركا حتى الآن هما محمد صبحي وأحمد الشناوي».

واعتبر سالم أن الكونغو الديمقراطية حتى الآن هي الحصان الأسود في كأس أمم أفريقيا، مضيفًا: «الفرنسي سباستيان ديسابر عامل شكل وأداء مع الفريق».

وأشار سالم إلى أن منتخب الجزائر استعاد الكثير من مستواه وأعاد للجميع ذاكرة منتخب الجزائر 2019، الذي أحرز اللقب في نسخة 2019 بمصر.

ورأى عصام سالم أن منتخب مصر سيتجاوز بنين في دور الـ16 بصعوبة، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة.

