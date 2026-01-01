الغندور مهنئا متابعيه: سنة جديدة سعيدة على الجميع

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة تهنئة لـ متابعيه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
عام 2026
وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"سنة جديدة سعيدة على الجميع ".
وظهر الإعلامي يوسف الحسيني مع الإعلامي خالد الغندور في حلقة خاصة عبر قناة " المحور " للاحتفال بليلة رأس السنة.
ومازح خالد الغندور، يوسف الحسيني، قائلا:" أنا سعيد في حياتي عشان بسمع كلام مراتي وعايز تبقى سعيد اسمع كلام مراتك ".
وقال يوسف الحسيني: "لو سمعت كلام مراتك انهاردة هتغير رأيها بكرة فإنت متقولش رأيك ومتسمعش او ترفض الكلام".
وتابع يوسف الحسيني:" أي حاجة بتقولها المرأة لازم نقول صح ومش شرط يكون عن اقتناع من الراجل".