مدرب زمالك 2005 يعلق على قرار مشاركة الشباب في مباراة الاتحاد

أكد ممدوح عبد الحي، المدير الفني لفريق شباب الزمالك مواليد 2005، أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة تامر عبد الحميد "دونجا" وحازم إمام، حرص على ضم أفضل العناصر المميزة من قطاع الناشئين لقائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح عبد الحي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين يعد داعمًا ومساندًا للجهاز الفني ولاعبي القطاع بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يسهم في تطوير اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل للظهور مع الفريق الأول.

وتطرق المدير الفني لفريق 2005 إلى سبب تراجع ترتيب فريقه في جدول الدوري، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى انضمام عدد من العناصر المميزة إلى الفريق الأول خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على نتائج الفريق في المسابقة.

وأعرب عبد الحي عن أمنياته بظهور لاعبي الشباب بشكل جيد خلال مواجهة الاتحاد السكندري، مشددًا على أن المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة مهمة للاعبي الشباب لإثبات قدراتهم واكتساب الخبرات من الاحتكاك مع الفريق الأول.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الدفع بعناصر من قطاع الناشئين في مثل هذه المباريات يعد خطوة إيجابية في إطار خطة النادي لتجهيز جيل جديد قادر على تمثيل الزمالك في المستقبل.