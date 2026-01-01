ناقد رياضي: مصر ستتجاوز بنين بصعوبة.. والكونغو الحصان الأسود

أكد الناقد الرياضي عصام سالم أن منتخب مصر سيتمكن من تجاوز منتخب بنين في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حسام حسن هو المدير الفني الوحيد في البطولة الذي استخدم 26 لاعبًا حتى الآن».

وأردف قائلًا: «اللاعبان الوحيدان اللذان لم يشاركا حتى الآن هما محمد صبحي وأحمد الشناوي».

واعتبر سالم أن الكونغو الديمقراطية حتى الآن هي الحصان الأسود في كأس أمم أفريقيا، مضيفًا: «الفرنسي سباستيان ديسابر عامل شكل وأداء مع الفريق».

وأشار سالم إلى أن منتخب الجزائر استعاد الكثير من مستواه وأعاد للجميع ذاكرة منتخب الجزائر 2019، الذي أحرز اللقب في نسخة 2019 بمصر.

ورأى عصام سالم أن منتخب مصر سيتجاوز بنين في دور الـ16 بصعوبة، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة.