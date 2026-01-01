قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غنى سيرة الحب.. محمد فؤاد يتألق بأضخم حفلات رأس السنة فى القاهرة الجديدة
في كلمته بمناسبة رأس السنة.. البابا تواضروس: فليجعل الله العام الجديد عام الشبع والبركة
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. داوم عليها قبل فوات الأوان
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
مع بداية عام 2026 .. 30 دعاء للرزق والبركة وخيري الدنيا والآخرة
حصاد السياحة والآثار في 2025| اكتشافات وطفرة في الأرقام السياحية
بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2
احتجاجات واسعة في إيران.. متظاهرون يُضرمون النار في مقر للباسيج
باهر المحمدي بعد تمديد تعاقده مع المصري: قرار القلب
ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يهنئ متابعيه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة تهنئة لـ متابعيه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

أحمد شوبير

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كل عام وأنتم بخير، أتمنى لكم عامًا جديدًا مليئًا بالنجاح والتوفيق وتحقيق الأمنيات، وأن يكون أفضل من سابقه بإذن الله ".

وكان قد أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إسناد مباراة السودان وبوركينا فاسو، المقامة حاليًا ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر.

وأوضح شوبير، عبر حسابه الرسمي، أن اختيار طاقم التحكيم المصري لإدارة اللقاء يعكس ثقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الحكام المصريين وقدرتهم على إدارة المباريات الكبرى في البطولات القارية، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها أمين عمر على الساحتين الأفريقية والدولية.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الدولي المصري أمين عمر حكمًا لمواجهة منتخبي السودان وبوركينا فاسو، التي تقام في السادسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة، في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

مساعدو الحكم

ويعاون أمين عمر الحكمان المساعدان المصريان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع التونسي محرز المالكي.

كما أعلن "كاف" تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" بالمباراة ذاتها، ويعاونه مواطنه حسام عزب حجاج.

شوبير الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

ترشيحاتنا

عمرو دياب

الهضبة بين العائلة والفن.. عمرو دياب يحافظ على توهجه في 2026

مي كساب

نجاح متواصل.. مي كساب تتحدث عن أعمالها الأخيرة والكيمياء مع هشام ماجد وشيكو

أحمد سعد

أحمد سعد على أعتاب أفضل سنة في مسيرته الفنية.. تعرف على أسرار الأبراج

بالصور

خطوات اختيار وشراء سيارة مستعملة بطريقة آمنة وذكية

شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة

3 ارشادات مهمة.. تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك

تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم
تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم
تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم

مي عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة في رأس السنة

مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة فى رأس السنة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة فى رأس السنة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة فى رأس السنة

من السعودية.. أصالةتخطف الأنظار في جلسة تصوير بمناسبة رأس السنة

أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة
أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة
أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة

فيديو

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد