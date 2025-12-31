طاقم تحكيم مصري يقود مواجهة السودان وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إسناد مباراة السودان وبوركينا فاسو، المقامة حاليًا ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر.



وأوضح شوبير، عبر حسابه الرسمي، أن اختيار طاقم التحكيم المصري لإدارة اللقاء يعكس ثقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الحكام المصريين وقدرتهم على إدارة المباريات الكبرى في البطولات القارية، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها أمين عمر على الساحتين الأفريقية والدولية.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الدولي المصري أمين عمر حكمًا لمواجهة منتخبي السودان وبوركينا فاسو، التي تقام في السادسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة، في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

مساعدو الحكم

ويعاون أمين عمر الحكمان المساعدان المصريان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع التونسي محرز المالكي.

كما أعلن "كاف" تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" بالمباراة ذاتها، ويعاونه مواطنه حسام عزب حجاج.