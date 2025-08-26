محمود ناجى وعاشور ضمن طاقم تحكيم نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة السودان ومدغشقر المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور النصف النهائى من كأس الأمم الأفريقية للمحليين "الشان".

ويظهر الثنائى المصرى محمود ناجى ومحمود عاشور ضمن الطاقم، المكون من المغربي محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه كلا من جيلان بونجيلي نيلا مساعد أول، وجويل ونكا دو مساعد ثان، والمصري محمود ناجي حكما رابعا، والموريتاني دحان بيده حكما لتقنية الفيديو، والمصري محمود عاشور حكم مساعد لتقنية الفيديو، والكاميرونية كارين أتيزامبونج فومو حكم مساعد لتقنية الفيديو.