الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الشتوية أصبحت سائدة في معظم أيام الأسبوع، خاصة في فترات الليل مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



وخلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، قالت غانم إن فرص سقوط الأمطار اليوم ستكون أعلى من أمس، متوقعة أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط، إضافة إلى بعض مناطق شمال الوجه البحري.

تفاصيل الأمطار

الأمطار ستكون متقطعة طوال اليوم وفي أماكن متفرقة، وتشمل معظم المحافظات وخاصة السواحل الشمالية الشرقية وبعض مناطق وسط البلاد، لكن بكميات أقل مقارنة بالمناطق الساحلية.



وتوقعت هيئة الأرصاد فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة في القاهرة الكبرى، بينما ستكون فرص الأمطار في مدن القناة وشمال الصعيد ضعيفة.

درجات الحرارة

القاهرة الكبرى: العظمى بين 17 و20 درجة، والصغرى حوالي 11 درجة.

المدن الجديدة: الصغرى تصل إلى 9 درجات.

شمال الصعيد: الصغرى بين 7 و8 درجات.

وبالرغم من السحب الكثيفة، ستظل درجات الحرارة النهارية معتدلة، بينما تنخفض ليلاً بشكل واضح.

نشاط الرياح وتأثيرها

يتوقع اليوم نشاط الرياح بسرعة 30–40 كم/س على معظم محافظات شمال البلاد، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

وعلى البحر المتوسط قد تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، مع ارتفاع الموج بين مترين وثلاثة أمتار، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

الشبورة المائية

تتوقع الأرصاد ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على حركة المرور، على أن تختفي تدريجيًا بعد الساعة الثامنة صباحًا.

وتشير التوقعات إلى زيادة كثافة الشبورة غدًا، ما قد يحد من الرؤية على بعض الطرق في الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا.