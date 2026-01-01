اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام السنة الجديدة 2026

استقبلت مصر عام 2026 مع استمرار الأجواء الشتوية التي تتسم بتباين درجات الحرارة بين النهار والليل، حيث تشهد أغلب أنحاء البلاد طقسًا معتدلًا خلال ساعات النهار، في حين تعود البرودة الشديدة مع الليل، مما يستدعي أخذ الحيطة أثناء التنقل والأنشطة اليومية.

وقد أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة متابعة الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة الشبورة المائية والأمطار على بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية.

حالة الطقس اليوم

أوضحت الهيئة أن الطقس اليوم الخميس 1 يناير 2026، سيكون معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة والتنقل.

كما تتزايد فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق جنوب سيناء والوجه البحري، قد تمتد أحيانًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ويشير الخبراء إلى أن نشاط الرياح قد يكون ملحوظًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، مع احتمالية إثارة الأتربة والرمال على محافظة الوادي الجديد خلال فترات متقطعة.

حالة الملاحة البحرية

وفيما يتعلق بالبحار، تسود اضطرابات على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، وتشمل مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمستخدمي وسائل النقل البحري في هذه المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 21°، الصغرى 13°

الفيوم: العظمى 21°، الصغرى 8°

بني سويف: العظمى 21°، الصغرى 8°

شرم الشيخ: العظمى 23°، الصغرى 14°

المنصورة: العظمى 20°، الصغرى 12°

دمياط: العظمى 20°، الصغرى 12°

الإسماعيلية: العظمى 22°، الصغرى 11°

الإسكندرية: العظمى 22°، الصغرى 11°

الغردقة: العظمى 23°، الصغرى 13°

أسوان: العظمى 24°، الصغرى 10°

الأقصر: العظمى 25°، الصغرى 8°

سقوط الأمطار

وأشارت الهيئة إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تُظهر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع زيادة تدريجية للسحب شرقًا مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة.

وفي المقابل، يسود طقس مستقر وصافي نسبيًا على باقي أنحاء الجمهورية، ما يتيح لأهالي المحافظات الأخرى استكمال نشاطاتهم اليومية مع مراعاة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلاً.

وتشهد مصر خلال فصل الشتاء عادة تباينًا ملحوظًا بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، وهو ما يفرض على المواطنين الاستعداد بالملابس الثقيلة ليلاً، خاصة في محافظات الصعيد والسواحل الشمالية.

كما تمثل الشبورة المائية صباحًا على الطرق السريعة خطرًا على حركة المرور، لا سيما على الطرق المؤدية من شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء، مما يستدعي القيادة بحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

أما بالنسبة للأمطار، فهي تتوزع عادة على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى تجمعات مائية على الطرق غير المجهزة، مع ضرورة متابعة التحديثات الجوية اليومية لتجنب أي مفاجآت.

كما أن نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية قد يرفع مستوى الغبار والأتربة، ويؤثر على الرؤية الأفقية، بينما يمثل اضطراب البحر المتوسط تحديًا لملاحة الصيادين ومستخدمي النقل البحري.

وفي سياق متصل، تعد هذه الحالة الجوية جزءًا من المنظومة الشتوية التي تتسم بتيارات هوائية باردة على شمال ووسط البلاد، مع ارتفاع نسبي لدرجات الحرارة على جنوب الصعيد خلال النهار، فيما يسود برودة شديدة ليلية نتيجة انخفاض درجات الحرارة الصغرى، ما يجعل التزام المواطنين بالإرشادات الجوية أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلامة العامة.