طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار

تشهد مصر مع أول أيام 2026 حالة من عدم الاستقرار فى الحالة الجوية حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم و غدًا ، طقس شديد البرودة .

وكشفت النشرة الدورية لهيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية توضح تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة

ظهور السحب المتوسطة والعالية

وقالت مازالت تظهر السحب المتوسطة والعالية على مناطق من غرب البلاد وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وصولًا إلى شمال الصعيد تعمل على حجب بعض من آشعة الشمس ومزيد من الاحساس ببرودة الطقس

الظواهر الجوية

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتوجد فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وفرص أخرى ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد طقس الخميس، نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 20 09

بنها 20 11

دمنهور 19 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 18 12

المنصورة 19 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 11

العريش 22 11

رفح 21 10

رأس سدر 21 09

نخل 19 07

كاترين 14 03

الطور 21 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 24 12

الإسكندرية 20 11

العلمين 18 12

مطروح 18 13

السلوم 17 11

سيوة 19 06

رأس غارب 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 15

حلايب 24 17

أبو رماد 25 14

جبل علبة 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 20 09

بني سويف 21 09

المنيا 21 07

أسيوط 20 07

سوهاج 22 09

قنا 25 10

الأقصر 25 09

أسوان 26 11

الوادي الجديد 25 05

أبو سمبل 25 09