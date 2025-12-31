قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
عاوزاه يحتويني وصاحب مواقف.. المطربة هدى تكشف مواصفات شريك حياتها | فيديو
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري وشعوب العالم بحلول العام الميلادي الجديد 2026
أخبار البلد

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتوجد فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وفرص أخرى ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد طقس الخميس، نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

شبورة مائية

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

شبورة

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 20 09

بنها 20 11

دمنهور 19 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 18 12

المنصورة 19 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 11

العريش 22 11

رفح 21 10

رأس سدر 21 09

نخل 19 07

كاترين 14 03

الطور 21 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 24 12

الإسكندرية 20 11

العلمين 18 12

مطروح 18 13

السلوم 17 11

سيوة 19 06

رأس غارب 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 15

حلايب 24 17

أبو رماد 25 14

جبل علبة 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 20 09

بني سويف 21 09

المنيا 21 07

أسيوط 20 07

سوهاج 22 09

قنا 25 10

الأقصر 25 09

أسوان 26 11

الوادي الجديد 25 05

أبو سمبل 25 09

الشبورة المائية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 28 20

المدينة 26 13

الرياض 25 12

المنامة 21 17

أبوظبي 23 17

الدوحة 23 15

الكويت 21 10

دمشق 12 05

بيروت 19 11

عمان 12 08

القدس 12 07

غزة 18 15

بغداد 20 10

مسقط 23 07

صنعاء 23 06

الخرطوم 30 17

طرابلس 16 12

تونس 16 08

الجزائر 14 10

الرباط 19 14

نواكشوط 28 17

الشبورة المائية

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 01- 10-

إسطنبول 05 01

إسلام آباد 14 07

نيودلهى 17 10

جاكرتا 28 24

بكين 02 10-

كوالالمبور 30 23

طوكيو 10 03

أثينا 09 02

روما 10 06

باريس 04 01

مدريد 08 04

برلين 03 01

لندن 05 00

مونتريال 15- 19-

موسكو 10- 16-

نيويورك 02- 08-

واشنطن 01- 06-

أديس أبابا 23 10

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

جانب من التهنئة

محافظ القليوبية يتفقد كنائس بنها ويقدم التهنئة بالعام الجديد.. صور

جامعة قنا

تعكس رؤية للمستقبل.. جامعة قنا تدشن خطتها الاستراتيجية 2024–2030

الحصوات المرارية

نجاح جراحة دقيقة لسيدة سبعينية بمستشفى قنا العام لاستخراج دعامة مرارية مهاجرة

بالصور

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

