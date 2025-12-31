قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات ومداهمات وتجريف خلال الصباح.. الاحتلال يعترف بقتله 230 فلسطينيًا بالضفة 2025
مصدر أمني: تدابير أمنية مكثفة بمحيط دور العبادة والمناطق السياحية لتأمين احتفالات رأس السنة
تقطيع المركبة لاستخراج المصابين.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس في حلوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال تبدأ هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس بطولكرم
أمطار تلطف ليلة الكريسماس.. تفاصيل حالة الطقس اليوم بالمحافظات
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تستعد البلاد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وسط أجواء شتوية مستقرة نسبيًا، تتسم بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مقابل دفء معتدل نهارًا، في وقت كثّفت فيه هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها ونصائحها للمواطنين، حرصًا على سلامتهم أثناء المشاركة في الفعاليات والاحتفالات الخارجية.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار المتابعة اليومية للحالة الجوية، خاصة مع تزامن الاحتفالات مع نشاط للرياح في بعض المناطق، وما قد يصاحبه من إثارة للأتربة والرمال، الأمر الذي يتطلب قدرًا من الحيطة، لا سيما للفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الجوية.

الأرصاد الجوية تحذر: احتياطات ضرورية خلال الاحتفالات

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن التقلبات الجوية المتوقعة، رغم كونها طبيعية في هذا التوقيت من العام، تستدعي الانتباه واتباع التعليمات الوقائية، خاصة مع زيادة فترات التواجد في الشوارع والأماكن المفتوحة خلال الاحتفالات.

وشددت الهيئة على أن نشاط الرياح قد يؤثر على جودة الهواء في بعض المناطق، ما ينعكس سلبًا على صحة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

طقس النهار ودرجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ساعات النهار ستشهد أجواءً مشمسة تميل إلى الدفء، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت “غانم”، خلال برنامج “صباح البلد”، إن درجات الحرارة العظمى تسجل في القاهرة الكبرى نحو 21 درجة مئوية، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 19 و20 درجة، في حين ترتفع قليلًا في محافظات الصعيد، حيث تصل في الأقصر وأسوان إلى ما بين 23 و24 درجة مئوية.

نشاط الرياح وتأثير الأتربة على الصحة العامة

وحذرت “غانم” من نشاط ملحوظ للرياح على عدد من المناطق، قد يكون مثيرًا للأتربة والرمال، خاصة في الأماكن المكشوفة، مثل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد، ومدن القناة.

وأكدت أن هذه الأجواء قد تسبب شعورًا بعدم الارتياح، وتؤثر بشكل خاص على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، ما يستدعي ارتداء الكمامات وتجنب التعرض المباشر للرياح المحملة بالأتربة.

الطقس ليلًا: انخفاض حاد وإحساس أكبر بالبرودة

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، خاصة في الفترات المتأخرة وحتى الصباح الباكر، لتسود أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن نشاط الرياح ليلًا يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وهو ما يتطلب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة لمن يخططون للاحتفال في الهواء الطلق أو البقاء خارج المنازل لفترات طويلة.

فرص سقوط الأمطار وخريطة الطقس على السواحل

وبشأن فرص سقوط الأمطار، أوضحت الدكتورة منار غانم أن المحافظات الداخلية لن تشهد أمطارًا خلال هذه الفترة، بينما تتركز فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية فقط.

وأشارت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة نهارًا على مطروح والإسكندرية، على أن تتزايد شدتها خلال ساعات الليل لتصبح متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، وتشمل محافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية.

نصائح الأرصاد للمواطنين للاحتفال بأمان

وفي ختام تصريحاتها، وجهت الدكتورة منار غانم عددًا من النصائح المهمة للمواطنين، مؤكدة ضرورة:

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

استخدام الكمامات نهارًا في الأماكن المكشوفة للوقاية من الأتربة والغبار.

توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق الساحلية حال سقوط الأمطار.

وأكدت أن الالتزام بهذه الإرشادات يضمن الاستمتاع باحتفالات رأس السنة الميلادية في أجواء آمنة وصحية، دون التعرض لمضاعفات الطقس المتقلب.

احتفالات رأس السنة الميلادية هيئة الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

كوبري السيدة عائشة

السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام

ترشيحاتنا

اليسا

عظمة علي عظمة .. إليسا تشيد بفيلم الست ومني زكي

غلاف الكتاب

متون مضيئة.. مشروع مصطفى عبدالله لاستعادة الشباب لحضن الكتاب

حلمي عبد الباقي

طلب إيقافه.. المهن الموسيقية توضح تفاصيل جلسة التحقيق مع حلمي عبد الباقي

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد