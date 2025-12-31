هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو

تستعد البلاد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وسط أجواء شتوية مستقرة نسبيًا، تتسم بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مقابل دفء معتدل نهارًا، في وقت كثّفت فيه هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها ونصائحها للمواطنين، حرصًا على سلامتهم أثناء المشاركة في الفعاليات والاحتفالات الخارجية.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار المتابعة اليومية للحالة الجوية، خاصة مع تزامن الاحتفالات مع نشاط للرياح في بعض المناطق، وما قد يصاحبه من إثارة للأتربة والرمال، الأمر الذي يتطلب قدرًا من الحيطة، لا سيما للفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الجوية.

الأرصاد الجوية تحذر: احتياطات ضرورية خلال الاحتفالات

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن التقلبات الجوية المتوقعة، رغم كونها طبيعية في هذا التوقيت من العام، تستدعي الانتباه واتباع التعليمات الوقائية، خاصة مع زيادة فترات التواجد في الشوارع والأماكن المفتوحة خلال الاحتفالات.

وشددت الهيئة على أن نشاط الرياح قد يؤثر على جودة الهواء في بعض المناطق، ما ينعكس سلبًا على صحة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

طقس النهار ودرجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ساعات النهار ستشهد أجواءً مشمسة تميل إلى الدفء، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت “غانم”، خلال برنامج “صباح البلد”، إن درجات الحرارة العظمى تسجل في القاهرة الكبرى نحو 21 درجة مئوية، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 19 و20 درجة، في حين ترتفع قليلًا في محافظات الصعيد، حيث تصل في الأقصر وأسوان إلى ما بين 23 و24 درجة مئوية.

نشاط الرياح وتأثير الأتربة على الصحة العامة

وحذرت “غانم” من نشاط ملحوظ للرياح على عدد من المناطق، قد يكون مثيرًا للأتربة والرمال، خاصة في الأماكن المكشوفة، مثل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد، ومدن القناة.

وأكدت أن هذه الأجواء قد تسبب شعورًا بعدم الارتياح، وتؤثر بشكل خاص على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، ما يستدعي ارتداء الكمامات وتجنب التعرض المباشر للرياح المحملة بالأتربة.

الطقس ليلًا: انخفاض حاد وإحساس أكبر بالبرودة

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، خاصة في الفترات المتأخرة وحتى الصباح الباكر، لتسود أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن نشاط الرياح ليلًا يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وهو ما يتطلب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة لمن يخططون للاحتفال في الهواء الطلق أو البقاء خارج المنازل لفترات طويلة.

فرص سقوط الأمطار وخريطة الطقس على السواحل

وبشأن فرص سقوط الأمطار، أوضحت الدكتورة منار غانم أن المحافظات الداخلية لن تشهد أمطارًا خلال هذه الفترة، بينما تتركز فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية فقط.

وأشارت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة نهارًا على مطروح والإسكندرية، على أن تتزايد شدتها خلال ساعات الليل لتصبح متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، وتشمل محافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية.

نصائح الأرصاد للمواطنين للاحتفال بأمان

وفي ختام تصريحاتها، وجهت الدكتورة منار غانم عددًا من النصائح المهمة للمواطنين، مؤكدة ضرورة:

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

استخدام الكمامات نهارًا في الأماكن المكشوفة للوقاية من الأتربة والغبار.

توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق الساحلية حال سقوط الأمطار.

وأكدت أن الالتزام بهذه الإرشادات يضمن الاستمتاع باحتفالات رأس السنة الميلادية في أجواء آمنة وصحية، دون التعرض لمضاعفات الطقس المتقلب.