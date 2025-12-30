حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الاربعاء، وسيشهد طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الان

وتوقعت أن تظهر شبورة مائية كثيفة اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعة 10 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

الطقس

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وسيشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط ( السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ -دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) ، وسرعة الرياح من (60:40 كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2.5) متر.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة وخليج السويس ومناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، وأمطار متوسطة على السواحل الشرقية ، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، ستكون على النحو التالي:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، قنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة طقس الأسبوع الأول من يناير 2026، وذلك في ظل استمرار التغيرات الجوية وحالات عدم الاستقرار المفاجئة، التي تؤثر على عدد من المحافظات الساحلية على فترات متواصلة منذ بداية فصل الشتاء.

طقس الأسبوع الأول من العام الجديد

وأوضحت الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض اليومي في قيم ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، ليسود طقس شديد البرودة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية أوروبية قادمة من جنوب شرق أوروبا، ويتزامن معها استمرار امتداد المرتفع السيبيري البارد، مع وجود نشاط للرياح على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تتباين سرعاتها وقوتها من مكان لآخر وفقا للطبيعة الجغرافية لكل منطقة.

شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب

كما أكدت الأرصاد الجوية استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على الطرق خلال الأيام الأولى من العام الجديد، خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وقد تصل إلى حد الضباب، مع انخفاض في الرؤية الأفقية أحيانا.

أمطار العام الجديد

وأشار تقرير الأرصاد الجوية إلى أن معظم المدن والمحافظات الساحلية تشهد تكاثرا للسحب المتوسطة والمنخفضة غير الممطرة، وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، حيث يسود طقس غائم جزئيا معظم ساعات النهار، ومع نشاط الرياح يزداد الإحساس ببرودة الطقس نهارا، ويكون شديد البرودة ليلا.