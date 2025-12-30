قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الأربعاء/ طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة في الساعات المتأخرة من الليل على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 20 10
بنهــــا 21 12 
دمنهور 20 11
وادي النطرون 20 11
كفر الشيخ 20 11
بلطيم 19 11
المنصورة 20 12 
الزقازيق 21 12 
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 11
دمياط 20 12
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 22 11
السويس 21 11
العريش 23 10
رفح 22 10
رأس سدر 21 09
نخل 20 07
كاترين 14 03
الطور 23 12
طابا 21 09
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 23 13
الإسكندرية 22 11
العلمين 21 11
مطروح 20 12
السلوم 19 12
سيوة 19 07
رأس غارب 22 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 26 16
حلايب 23 17
أبو رماد 24 16
مرسى حميرة 24 17
أبــــــرق 25 16 
جبل علبة 25 16
رأس حدربة 23 17
الفيوم 21 08
بني سويف 21 08
المنيا 22 08
أسيوط 22 07
سوهاج 22 08
قنا 24 08 
الأقصر 25 08
أسوان 24 10
الوادي الجديد 24 08
أبوسمبل 25 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 28 16
المدينة المنورة 26 11 
الرياض 17 08
المنامة 18 14
أبوظبي 21 17
الدوحة 20 11
الكويت 15 07
دمشق 14 08
بيروت 19 15
عمان 12 08
القدس 12 07
غزة 20 15
بغداد 12 05
مسقط 23 17
صنعاء 23 06
الخرطوم 30 17
طرابلس 16 12
تونس 16 08
الجزائر 14 07
الرباط 19 12
نواكشوط 30 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 05 06-
إسطنبول 05 02-
إسلام آباد 14 07
نيودلهي 22 12
جاكرتا 28 24
بكين 02- 10-
كوالالمبور 30 23
طوكيو 12 03 
أثينا 15 09 
روما 10 00
باريس 04 02-
مدريد 08 02-
برلين 03 01
لندن 05 00
مونتريال 13- 21-
موسكو 06- 12- 
نيويورك 01 04-
واشنطن 06 02-
أديس أبابا 23 10

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد البرودة شبورة مائية سقوط أمطار خفيفة

