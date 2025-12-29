قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت هيئة الأرصاد أن تسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلا، أما نهاراً فأجواء تميل للدفء على أغلب الأنحاء.


الظواهر الجوية المتوقعة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء، وتتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

May be an image of map and text that says 'LGIR 69.22: LCPH OSLK OLBA OSDI LLDG OJAI ·HECA LLOV •OEMA MA Cairo Valid 14 TC on 29 Dec 2025 RGB Dust Meteosat-11 14:15 Mon 29, IR 10.8 Meteosat-10 RSS 14:00 Mon 29'

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 08
6 أكتوبر 21 08
بنهــــا 20 12
دمنهور 19 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
بلطيم 19 11
المنصورة 19 12
الزقازيق 20 12
شبين الكوم 19 11
طنطا 19 11
دمياط 20 12
بورسعيد 19 13
الإسماعيلية 19 11
السويس 20 11
العريش 19 10
رفح 18 10
رأس سدر 17 09
نخل 17 07
كاترين 13 03
الطور 21 12
طابا 18 09
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 21 13
الإسكندرية 19 10
العلمين 19 10
مطروح 19 12
السلوم 18 12
سيوة 19 07
رأس غارب 22 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 25 16
حلايب 23 17
أبو رماد 24 16
مرسى حميرة 24 17
أبــــــرق 25 16
جبل علبة 25 16
رأس حدربة 23 17
الفيوم 19 08
بني سويف 20 08
المنيا 20 07
أسيوط 19 07
سوهاج 21 08
قنا 22 08
الأقصر 23 08
أسوان 23 10
الوادي الجديد 22 08
أبوسمبل 23 10

