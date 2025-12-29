الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا على البلاد، تشهد أجواء شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح من 3 حتى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما أوضحت الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، يشهد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية.

وتظهر سحب منخفضة خلال الطقس غدا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 19 – الصغرى 10 درجات

شمال الصعيد: العظمى 20 – الصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 9 درجات

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، خلال الطقس غدا، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة النشرات الجوية الصادرة أولًا بأول.