الأونروا: سكان غزة أجبروا على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار وخيام تفتقر لأدنى مقومات الأمان
الكرملين" يؤكد ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال
بعد الإعلان عن استشهاده.. من هو أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام؟
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في إنقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز ديروط بأسيوط
تغييرات بالجملة.. تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا فى أمم إفريقيا رسميًا
دعاء يوم الإثنين للصائمين.. اغتنم ساعة الإجابة في طلب العفو والمغفرة
توقعات أسعار الذهب 2026 .. هتشتري ولا هتبيع؟ خبير يوضح
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا/الثلاثاء/ طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 08
6 أكتوبر 21 08
بنهــــا 20 12 
دمنهور 19 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
بلطيم 19 11
المنصورة 19 12 
الزقازيق 20 12 
شبين الكوم 19 11
طنطا 19 11
دمياط 20 12
بورسعيد 19 13
الإسماعيلية 19 11
السويس 20 11
العريش 19 10
رفح 18 10
رأس سدر 17 09
نخل 17 07
كاترين 13 03
الطور 21 12
طابا 18 09
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 21 13
الإسكندرية 19 10
العلمين 19 10
مطروح 19 12
السلوم 18 12
سيوة 19 07
رأس غارب 22 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 25 16
حلايب 23 17
أبو رماد 24 16
مرسى حميرة 24 17
أبــــــرق 25 16 
جبل علبة 25 16
رأس حدربة 23 17
الفيوم 19 08
بني سويف 20 08
المنيا 20 07
أسيوط 19 07
سوهاج 21 08
قنا 22 08 
الأقصر 23 08
أسوان 23 10
الوادي الجديد 22 08
أبوسمبل 23 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 27 15
المدينة المنورة 23 10 
الرياض 21 05
المنامة 21 15
أبوظبي 24 19
الدوحة 23 15
الكويت 17 06
دمشق 12 05
بيروت 18 15
عمان 11 06
القدس 11 06
غزة 17 14
بغداد 12 02
مسقط 25 21
صنعاء 24 07
الخرطوم 30 16
طرابلس 17 10
تونس 17 09
الجزائر 12 10
الرباط 16 10
نواكشوط 30 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 07 00
إسطنبول 14 03
إسلام آباد 17 07
نيودلهي 22 09
جاكرتا 29 25
بكين 04 09-
كوالالمبور 30 22
طوكيو 14 04 
أثينا 15 08 
روما 13 04
باريس 06 03-
مدريد 11 01-
برلين 02 03-
لندن 07 00
مونتريال 10- 17-
موسكو 05- 11- 
نيويورك 01 02-
واشنطن 02 02-
أديس أبابا 23 10
 

هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد البرودة

