تحذير من أمطار متفرقة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس اليوم
العليمي يعلن حالة الطوارئ في اليمن ويلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
تحذير من أمطار متفرقة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس اليوم

الارصاد
الارصاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلا، أما نهاراً  فأجواء تميل للدفء على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 

تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 08
6 أكتوبر 21 08
بنهــــا 20 12
دمنهور 19 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
بلطيم 19 11
المنصورة 19 12
الزقازيق 20 12
شبين الكوم 19 11
طنطا 19 11
دمياط 20 12
بورسعيد 19 13
الإسماعيلية 19 11
السويس 20 11
العريش 19 10
رفح 18 10
رأس سدر 17 09
نخل 17 07
كاترين 13 03
الطور 21 12
طابا 18 09
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 21 13
الإسكندرية 19 10
العلمين 19 10
مطروح 19 12
السلوم 18 12
سيوة 19 07
رأس غارب 22 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 25 16
حلايب 23 17
أبو رماد 24 16
مرسى حميرة 24 17
أبــــــرق 25 16
جبل علبة 25 16
رأس حدربة 23 17
الفيوم 19 08
بني سويف 20 08
المنيا 20 07
أسيوط 19 07
سوهاج 21 08
قنا 22 08
الأقصر 23 08
أسوان 23 10
الوادي الجديد 22 08
أبوسمبل 23 10

وأمطار الأرصاد الظواهر الجوية شديد البرودة

