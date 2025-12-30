تحذير من أمطار متفرقة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلا، أما نهاراً فأجواء تميل للدفء على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 20 08

6 أكتوبر 21 08

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 19 11

المنصورة 19 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 20 12

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 19 11

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 10

رأس سدر 17 09

نخل 17 07

كاترين 13 03

الطور 21 12

طابا 18 09

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

الإسكندرية 19 10

العلمين 19 10

مطروح 19 12

السلوم 18 12

سيوة 19 07

رأس غارب 22 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 16

حلايب 23 17

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 24 17

أبــــــرق 25 16

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 19 08

بني سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 19 07

سوهاج 21 08

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 23 10

الوادي الجديد 22 08

أبوسمبل 23 10