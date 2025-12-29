قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
توك شو

أخبار التوك شو| مصر تطالب بجلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن أرض الصومال.. مفاجأة فى حالة طقس اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هل ترتفع أسعار الدواجن في رمضان وما هو السعر العادل للكيلو؟ .. تفاصيل
تشهد أسعار الدواجن خلال هذه الأيام حالة من الاستقرار في الأسعار، والكثير من المواطنين يسأل هل سترتفع الأسعار مع بداية العام الجديد، ومع دخول شهر رمضان المبارك، الذي يكون فيه الطلب على السلع أعلى من الأيام العادية.


الدفاع المدني في غزة: 25 شهيدا بينهم أطفال نتيجة الانهيارات والبرد القارس
أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن قطاع غزة يمر بواقع صعب جدًا جراء المنخفض الجوي الحالي، الذي تميز بشدة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، مؤكدًا أن أكثر من ربع مليون نازح تضرروا نتيجة هذه الظروف المناخية القاسية.


مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
طالبت مصر، بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.


الهلال الأحمر الفلسطيني يحدد أولويات دخول المساعدات إلى غزة.. تفاصيل
قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن قافلة المساعدات الإنسانية رقم 104 ضمن مبادرة «زاد العزة» انطلقت صباح اليوم في تمام الساعة السابعة، بإشراف مباشر من الهلال الأحمر المصري، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.


كاميرات مراقبة واستبعاد مدارس.. قرارات جديدة لمنع الغش في الثانوية العامة
أكد الدكتور محمد خليل موسى الخبير التعليمي، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالتعليم، موضحًأ أن الساعات الماضية كان هناك لقاء بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل بعض الأمور الخاصة بالمنظومة التعليمية.


6 خطوات أساسية لتأمين الحسابات وحماية الهواتف الهاكر
حذر المهندس عصام البرعي، خبير أمن المعلومات، من الانسياق وراء الحسابات والصفحات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي التي تحمل مسميات خادعة مثل "الهاكر الطيب"، مؤكدًا أن هذه الصفحات تُعد فخًا منظمًا لعمليات القرصنة الإلكترونية، وتعتمد على أسلوب «الهندسة الاجتماعية» لاستدراج الضحايا والحصول على بياناتهم الشخصية تمهيدًا لابتزازهم.


التموين تزف أخبار سارة للمواطنين بخصوص السلع والدعم في 2026
خرج الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحدث عن خطة الوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025.


طقس اليوم.. أمطار تضرب عدة محافظات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفئ، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.


مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

هالة صدقي ودفاعها شريف حافظ

زعمت شراكتها في مطعمها بالشيخ زايد.. رفض دعوى شاليمار شربتلي ضد هالة صدقي

المتهم

سقوط دجال نصب على مواطنين في الإسكندرية

الفتاة

القبض على طالبين أتلفا سيارة فتاة بالمنوفية

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

