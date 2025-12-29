أخبار التوك شو| مصر تطالب بجلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن أرض الصومال.. مفاجأة فى حالة طقس اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هل ترتفع أسعار الدواجن في رمضان وما هو السعر العادل للكيلو؟ .. تفاصيل

تشهد أسعار الدواجن خلال هذه الأيام حالة من الاستقرار في الأسعار، والكثير من المواطنين يسأل هل سترتفع الأسعار مع بداية العام الجديد، ومع دخول شهر رمضان المبارك، الذي يكون فيه الطلب على السلع أعلى من الأيام العادية.



الدفاع المدني في غزة: 25 شهيدا بينهم أطفال نتيجة الانهيارات والبرد القارس

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن قطاع غزة يمر بواقع صعب جدًا جراء المنخفض الجوي الحالي، الذي تميز بشدة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، مؤكدًا أن أكثر من ربع مليون نازح تضرروا نتيجة هذه الظروف المناخية القاسية.



مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال

طالبت مصر، بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



الهلال الأحمر الفلسطيني يحدد أولويات دخول المساعدات إلى غزة.. تفاصيل

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن قافلة المساعدات الإنسانية رقم 104 ضمن مبادرة «زاد العزة» انطلقت صباح اليوم في تمام الساعة السابعة، بإشراف مباشر من الهلال الأحمر المصري، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.



كاميرات مراقبة واستبعاد مدارس.. قرارات جديدة لمنع الغش في الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد خليل موسى الخبير التعليمي، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالتعليم، موضحًأ أن الساعات الماضية كان هناك لقاء بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل بعض الأمور الخاصة بالمنظومة التعليمية.



6 خطوات أساسية لتأمين الحسابات وحماية الهواتف الهاكر

حذر المهندس عصام البرعي، خبير أمن المعلومات، من الانسياق وراء الحسابات والصفحات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي التي تحمل مسميات خادعة مثل "الهاكر الطيب"، مؤكدًا أن هذه الصفحات تُعد فخًا منظمًا لعمليات القرصنة الإلكترونية، وتعتمد على أسلوب «الهندسة الاجتماعية» لاستدراج الضحايا والحصول على بياناتهم الشخصية تمهيدًا لابتزازهم.



التموين تزف أخبار سارة للمواطنين بخصوص السلع والدعم في 2026

خرج الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحدث عن خطة الوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025.



طقس اليوم.. أمطار تضرب عدة محافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفئ، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.