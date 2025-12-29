قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً.. إلغاء الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم
الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية على طاولة مباحثات ترامب ونتنياهو اليوم
خلافات سنية - سنية .. المثنى السامرائي يدخل سباق رئاسة البرلمان العراقي
التأمين الشامل: تغطية 3467 خدمة طبية ونسبة التسجيل 81.71% لـ 5.2 مليون مستفيد
نعتز بمسيرة العمل الوطني بقيادتكم | وزير الخارجية يهنئ الرئيس بالعام الجديد
ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
تقديرات إسرائيلية بفرض ترامب الموقف الأمريكي على نتنياهو بشأن غزة
وزير الخارجية: مصر لم تبتز أحدًا ولم نقبض مقابل استقبال اللاجئين
دليل محاسبة موحد لدعم القطاع الخاص.. المالية تعرض ملامح خطة الإصلاحات الضريبية والجمركية
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

و أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أوكرانيا وروسيا تقتربان من التوصل إلى تسوية بشأن إقليم دونباس.


وقال ترامب ـ في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم عقب الاجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتجعه بولاية فلوريدا: لقد أحرزنا تقدما جيدا خلال الأشهر الماضية لوقف مسار الحرب الأوكرانية"، مضيفا أن التوصل إلى تسوية بشأن منطقة دونباس ليس بالسهل ويتم العمل حاليا على حلها قريبا.


وأضاف ترامب، أن أوكرانيا وروسيا أصبحتا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام وروسيا تريد أن ترى أوكرانيا تنجح. 


 

ترامب نتنياهو الحدود اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

ترشيحاتنا

يونان

من أفضل أفلام العام.. ناقد يشيد بفيلم يونان وأداء بطله .. تفاصيل

طلقني

طلقني يكسر حاجز الـمليوني ريال فى السينمات السعودية

كلاب ضاله

مراد مكرم يوجه نصيحة لـ متابعيه بشأن تربية الكلاب.. تفاصيل

بالصور

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد