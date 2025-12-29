أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

و أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أوكرانيا وروسيا تقتربان من التوصل إلى تسوية بشأن إقليم دونباس.



وقال ترامب ـ في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم عقب الاجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتجعه بولاية فلوريدا: لقد أحرزنا تقدما جيدا خلال الأشهر الماضية لوقف مسار الحرب الأوكرانية"، مضيفا أن التوصل إلى تسوية بشأن منطقة دونباس ليس بالسهل ويتم العمل حاليا على حلها قريبا.



وأضاف ترامب، أن أوكرانيا وروسيا أصبحتا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام وروسيا تريد أن ترى أوكرانيا تنجح.



