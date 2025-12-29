قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كاميرات مراقبة واستبعاد مدارس.. قرارات جديدة لمنع الغش في الثانوية العامة

طلاب
طلاب
البهى عمرو

أكد الدكتور محمد خليل موسى الخبير التعليمي، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالتعليم، موضحًأ أن الساعات الماضية كان هناك لقاء بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل بعض الأمور الخاصة بالمنظومة التعليمية.

وأضاف خلال حواره مع برنامج « صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الجميع حريص عى نزاهة الامتحانات بالثانوية العامة، وأنه سيكون هناك استبعاد لبعض المدارس التي بها شبة غش، وأن هناك تأمين للمدرسين  أثناء الإشراف على الامتحانات، وسيكون هناك كاميرات مراقبة.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة ظهرت بعض التعديات من الأسر على المدرسين، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تأمين قوي جدا لجميع المدرسين، وأن قصة تعدي بعض الأسر على المدرسين لن يتكرر.

وأضاف: علينا أن نبدأ صح في علاج بعض الأمور، وأن نعلم أن التعليم ليس شهادة، لكن مضمون يفيد الشخص، ويفيد البلد بشكل كامل.

وأوضح أن من يتم ضبطه يغش سيتم فصله لمدة عام، وأنه ممنوع دخول الموبايلات، والساعات الذكية، وأنه سيكون هناك قوات أمن أمام اللجان،وسيتم منع تواجد أولياء الأمور أمام اللجان بـ مكبرات صوت، وأن أي مدرس سيساعد طالب سيتم تحويله للتحقيق.

وزير التعليم المنظومة التعليمية التعليم

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

