كاميرات مراقبة واستبعاد مدارس.. قرارات جديدة لمنع الغش في الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد خليل موسى الخبير التعليمي، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالتعليم، موضحًأ أن الساعات الماضية كان هناك لقاء بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل بعض الأمور الخاصة بالمنظومة التعليمية.

وأضاف خلال حواره مع برنامج « صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الجميع حريص عى نزاهة الامتحانات بالثانوية العامة، وأنه سيكون هناك استبعاد لبعض المدارس التي بها شبة غش، وأن هناك تأمين للمدرسين أثناء الإشراف على الامتحانات، وسيكون هناك كاميرات مراقبة.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة ظهرت بعض التعديات من الأسر على المدرسين، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تأمين قوي جدا لجميع المدرسين، وأن قصة تعدي بعض الأسر على المدرسين لن يتكرر.

وأضاف: علينا أن نبدأ صح في علاج بعض الأمور، وأن نعلم أن التعليم ليس شهادة، لكن مضمون يفيد الشخص، ويفيد البلد بشكل كامل.

وأوضح أن من يتم ضبطه يغش سيتم فصله لمدة عام، وأنه ممنوع دخول الموبايلات، والساعات الذكية، وأنه سيكون هناك قوات أمن أمام اللجان،وسيتم منع تواجد أولياء الأمور أمام اللجان بـ مكبرات صوت، وأن أي مدرس سيساعد طالب سيتم تحويله للتحقيق.