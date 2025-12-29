تعليم مطروح: انتظام الدراسة وامتحانات المواد الغير مضافة

تابعت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح امتحانات الفصل الدراسي الأول الخاص بالمواد الغير مضافة للصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية مطمئنة علي توافر كافة الاجواء التربوية المناسبة لضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا .

جاء ذلك بحضور محمد عجيل مدير ادارة الحمام التعليمية وثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة

كما تابعت وكيل وزارة التربية الآليات التنفيذية النهائية للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والتي تستهدف 32,110 طالبًا في ٧٧ مدرسة بأربع ادارات تعليمية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي وذلك خلال تفقدها مسار العملية التعليمية بمدرستي محمود العيسوي الابتدائية وخالد بن الوليد الابتدائية بإدارة الحمام التعليمية شرق المحافظة.

وتابعت وكيل الوزارة بداية الاختبارات البعدية وانتظام الطلاب في أدائها والتي تستهدف قياس نتاج تنفيذ البرامج التدريبية المكثفة التى تمت للطلاب خلال الشهرين الماضيين والتي تم خلالها رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي خلال العام الدراسي.

واشارت إلى أهمية الاختبار البعدي في قياس مستوي الطلاب الفعلي علي أرض الواقع بدقة وايضاح مدي تطور المستوي اللغوي للطلاب المستهدفين مضيفة ان ذلك الاختبار والتي يستمر لمدة ٣ أيام تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وبتنفيذ التعليم العام ممثلا في ادارة التعليم الابتدائي والاقسام التابعة له .

وأوضحت نادية فتحي أن البرنامج القومي يستهدف تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم القرائي مشيرة أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية باعتبارها ركيزة اساسية للمعرفة والابتكار والتواصل.