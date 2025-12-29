قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد جولة الإعادة للدوائر الملغاة الـ 19.. المرأة تعزز حضورها الفردي ببرلمان 2026
الحقي خزني.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر
حاول إنقاذهما فابتلعتهم المياه.. غرق 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية
الصحة: تقديم 14.1 مليون خدمة طبية في أسيوط خلال 2025
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
محافظات

تعليم مطروح: انتظام الدراسة وامتحانات المواد الغير مضافة

ايمن محمود

تابعت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح امتحانات الفصل الدراسي الأول الخاص بالمواد الغير مضافة للصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية مطمئنة علي توافر كافة الاجواء التربوية المناسبة لضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا .

جاء ذلك بحضور  محمد عجيل مدير ادارة الحمام التعليمية وثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة 

كما تابعت وكيل وزارة التربية الآليات التنفيذية النهائية للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والتي تستهدف 32,110 طالبًا في ٧٧ مدرسة بأربع ادارات تعليمية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي وذلك خلال تفقدها مسار العملية التعليمية  بمدرستي محمود العيسوي الابتدائية وخالد بن الوليد الابتدائية بإدارة الحمام التعليمية شرق المحافظة. 

وتابعت وكيل الوزارة بداية الاختبارات البعدية وانتظام الطلاب في أدائها والتي تستهدف قياس نتاج تنفيذ البرامج التدريبية المكثفة التى تمت للطلاب خلال الشهرين الماضيين والتي تم خلالها رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي خلال العام الدراسي.

واشارت  إلى أهمية الاختبار البعدي في قياس مستوي الطلاب الفعلي علي أرض الواقع بدقة وايضاح مدي تطور المستوي اللغوي للطلاب المستهدفين مضيفة ان ذلك الاختبار والتي يستمر لمدة ٣ أيام تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وبتنفيذ التعليم العام ممثلا في ادارة التعليم الابتدائي والاقسام التابعة له . 

وأوضحت  نادية فتحي أن البرنامج القومي يستهدف تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم القرائي مشيرة أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية باعتبارها ركيزة اساسية للمعرفة والابتكار والتواصل.

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

