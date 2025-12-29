قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 خطوات أساسية لتأمين الحسابات وحماية الهواتف الهاكر

هاجر ابراهيم

حذر المهندس عصام البرعي، خبير أمن المعلومات، من الانسياق وراء الحسابات والصفحات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي التي تحمل مسميات خادعة مثل "الهاكر الطيب"، مؤكدًا أن هذه الصفحات تُعد فخًا منظمًا لعمليات القرصنة الإلكترونية، وتعتمد على أسلوب «الهندسة الاجتماعية» لاستدراج الضحايا والحصول على بياناتهم الشخصية تمهيدًا لابتزازهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة "صدى البلد" إن التحذيرات المتكررة الصادرة عن وزارة الاتصالات، إلى جانب شركات عالمية مثل «جوجل» و«آبل»، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في معدلات الهجمات السيبرانية، ما يستدعي رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المستخدمين لحماية بياناتهم وحساباتهم الشخصية.

وشدد خبير أمن المعلومات على أن الاعتماد على كلمة مرور قوية فقط لم يعد كافيًا لتأمين الهواتف والحسابات، موضحًا أن الوعي الشخصي يُعد «الجدار الأساسي» للحماية من الاختراق. وكشف عن 6 خطوات ضرورية لتأمين الحسابات، أبرزها الامتناع التام عن الضغط على الروابط مجهولة المصدر، وتجنب تحميل التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية التي تخضع لفحص دوري.

وأضاف أن تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر يسهم في سد الثغرات الأمنية، مع ضرورة تفعيل خاصية «التحقق بخطوتين»، وعدم مشاركة أكواد التحقق المؤقتة (OTP) مع أي جهة مهما كانت صفتها، فضلًا عن استخدام برامج حماية مدفوعة بدلًا من النسخ المجانية التي لا توفر مستوى أمان كافيًا.

 ووجه تحذيرًا من تطبيقات التعارف والزواج، مشيرًا إلى أنها تطلب صلاحيات واسعة للوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي، وغالبًا ما تُدار من جهات مجهولة تستهدف جمع البيانات واستغلالها بطرق غير مشروعة.

كما نبه إلى أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي ضاعف من حجم المخاطر، إذ أصبح بإمكان المخترقين تزييف مقاطع فيديو وصور وأصوات كاملة للمستخدم من خلال الحصول على ثوانٍ قليلة من محتواه الأصلي، ما يستوجب توخي الحذر الشديد عند تبادل أي وسائط شخصية عبر الإنترنت لتجنب الوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني.


 

