سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طقس اليوم.. أمطار تضرب عدة محافظات

الأرصاد
هاجر ابراهيم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفئ، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلي شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق،  وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تعزز أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى خفيفة فى مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، وفقا لبرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”:

المدينة- العظمى - الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 19 08
6 أكتوبر 19 08
بنها 20 12
دمنهور 19 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
بلطيم 19 11
المنصورة 19 10
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 19 10
طنطا 19 10
دمياط 20 13
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 21 09
السويس 20 10
العريش 19 09
رفح 18 08
رأس سدر 21 11
نخل 17 05
كاترين 11 03
الطور 21 11
طابا 17 08
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 23 14
الإسكندرية 19 11
العلمين 19 10
مطروح 19 08
السلوم 19 08
سيوة 20 05
رأس غارب 24 13
سفاجا 23 13
مرسى علم 25 15
شلاتين 25 19
حلايب 23 18
أبو رماد 25 18
مرسي حميرة 24 17
أبرق 25 17
جبل علبة 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 20 08
بني سويف 20 07
المنيا 21 06
أسيوط 20 07
سوهاج 21 09
قنا 22 10
الأقصر 23 10
أسوان 24 11
الوادي الجديد 23 07
أبوسمبل 24 11


 

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

