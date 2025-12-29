طقس اليوم.. أمطار تضرب عدة محافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفئ، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلي شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تعزز أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى خفيفة فى مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، وفقا لبرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”:

المدينة- العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 19 08

6 أكتوبر 19 08

بنها 20 12

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 19 11

المنصورة 19 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 09

السويس 20 10

العريش 19 09

رفح 18 08

رأس سدر 21 11

نخل 17 05

كاترين 11 03

الطور 21 11

طابا 17 08

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 14

الإسكندرية 19 11

العلمين 19 10

مطروح 19 08

السلوم 19 08

سيوة 20 05

رأس غارب 24 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 19

حلايب 23 18

أبو رماد 25 18

مرسي حميرة 24 17

أبرق 25 17

جبل علبة 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 21 06

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 22 10

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 07

أبوسمبل 24 11



