اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تايوان تنشر قوات رداً على المناورات الصينية
بتهمة بث محتوى خادش.. استكمال محاكمة التيك توكر لوشا اليوم
كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟.. علي جمعة: علامة واحدة ترشدك
للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
أخبار البلد

للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الاثنين أجواء شديدة البرودة فى الصباح الباكر مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، والحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 20  درجة.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.
وعن فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال سيناء على فترات متقطعة. وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

إضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وخليج السويس ومدن القناة قد تمتد  إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط ( السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) وارتفاع الأمواج من( 2.5-3.5)م وسرعة الرياح من (40-60)كم/س.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة- العظمى - الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 19 08
6 أكتوبر 19 08
بنها 20 12
دمنهور 19 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
بلطيم 19 11
المنصورة 19 10
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 19 10
طنطا 19 10
دمياط 20 13
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 21 09
السويس 20 10
العريش 19 09
رفح 18 08
رأس سدر 21 11
نخل 17 05
كاترين 11 03
الطور 21 11
طابا 17 08
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 23 14
الإسكندرية 19 11
العلمين 19 10
مطروح 19 08
السلوم 19 08
سيوة 20 05
رأس غارب 24 13
سفاجا 23 13
مرسى علم 25 15
شلاتين 25 19
حلايب 23 18
أبو رماد 25 18
مرسي حميرة 24 17
أبرق 25 17
جبل علبة 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 20 08
بني سويف 20 07
المنيا 21 06
أسيوط 20 07
سوهاج 21 09
قنا 22 10
الأقصر 23 10
أسوان 24 11
الوادي الجديد 23 07
أبوسمبل 24 11

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة مائية أمطار اضطراب الملاحة البحرية البحر المتوسط

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

وحدة سكنية

برلماني: الإيجار سيرتفع من 300 لـ 6000 جنيه.. والإسكندرية بها 25 ألف عقار آيل للسقوط

حالة الطقس غدا في مصر

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

أسعار الدولار

تغيرات جديدة .. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

المصحة

تعذيب وشمع أحمر.. القصة الكاملة للهروب الجماعي من مصحة علاج إدمان بالمريوطية.. صور

السيارة الكيوت

من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب
أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب
أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..
طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..
طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد