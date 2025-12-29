للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الاثنين أجواء شديدة البرودة فى الصباح الباكر مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، والحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 20 درجة.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.

وعن فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال سيناء على فترات متقطعة. وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

إضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وخليج السويس ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط ( السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) وارتفاع الأمواج من( 2.5-3.5)م وسرعة الرياح من (40-60)كم/س.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة- العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 19 08

6 أكتوبر 19 08

بنها 20 12

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 19 11

المنصورة 19 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 09

السويس 20 10

العريش 19 09

رفح 18 08

رأس سدر 21 11

نخل 17 05

كاترين 11 03

الطور 21 11

طابا 17 08

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 14

الإسكندرية 19 11

العلمين 19 10

مطروح 19 08

السلوم 19 08

سيوة 20 05

رأس غارب 24 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 19

حلايب 23 18

أبو رماد 25 18

مرسي حميرة 24 17

أبرق 25 17

جبل علبة 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 21 06

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 22 10

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 07

أبوسمبل 24 11