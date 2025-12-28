قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانآ على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة- العظمى - الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 19 08
6 أكتوبر 19 08
بنها 20 12
دمنهور 19 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
بلطيم 19 11
المنصورة 19 10
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 19 10
طنطا 19 10
دمياط 20 13
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 21 09
السويس 20 10
العريش 19 09
رفح 18 08
رأس سدر 21 11
نخل 17 05
كاترين 11 03
الطور 21 11
طابا 17 08
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 23 14
الإسكندرية 19 11
العلمين 19 10
مطروح 19 08
السلوم 19 08
سيوة 20 05
رأس غارب 24 13
سفاجا 23 13
مرسى علم 25 15
شلاتين 25 19
حلايب 23 18
أبو رماد 25 18
مرسي حميرة 24 17
أبرق 25 17
جبل علبة 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 20 08
بني سويف 20 07
المنيا 21 06
أسيوط 20 07
سوهاج 21 09
قنا 22 10
الأقصر 23 10
أسوان 24 11
الوادي الجديد 23 07
أبوسمبل 24 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى - الصغرى
مكة المكرمة 28 17
المدينة المنورة 24 11
الرياض 23 08
المنامة 24 18
أبوظبي 27 19
الدوحة 24 17
الكويت 21 12
دمشق 13 00
بيروت 16 13
عمان 10 07
القدس 09 08
غزة 18 14
بغداد 15 03
مسقط 27 19
صنعاء 23 08
الخرطوم 31 18
طرابلس 17 10
تونس 18 09
الجزائر 16 08
الرباط 16 10
نواكشوط 28 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى - الصغرى
أنقرة 01 05-
إسطنبول 08 05
إسلام آباد 19 07
نيودلهي 20 08
جاكرتا 31 25
بكين 03 05-
كوالالمبور 31 24
طوكيو 11 03
أثينا 13 05
روما 13 02
باريس 04 02-
مدريد 10 03
برلين 05 02-
لندن 08 03
مونتريال 02 12-
موسكو 05- 08-
نيويورك 11 02
واشنطن 16 02-
أديس أبابا 25 11

الأرصاد خبراء هيئة الأرصاد طقس الظواهر الجوية

