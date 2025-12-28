قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تفعل إذا لحقت الإمام في الركوع؟ افعل 3 أمور تُحتسب لك بها ركعة كاملة
عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس غدا في مصر
حالة الطقس غدا في مصر
رشا عوني

مع أواخر العام الجاري 2025، تزداد الأجواء برودة وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد ويسبب انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار في أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية . 

حالة الطقس غداً الأثنين 28 ديسمبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 29 ديسمبر، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعة 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة الطقس غدًا الاثنين في مصر.. شبورة وأمطار خفيفة على بعض المناطق
حالة الطقس غداً

أماكن سقوط الأمطار غداً الأثنين

 

وبحسب هيئة الأرصاد، توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة وخليج السويس ومناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار  متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، وأمطار متوسطة على السواحل الشرقية ، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

أجواء شتوية ومنخفض جوي 

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء شتوية بامتياز، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طيقات الجو العليا.

وأضافت أن المنخفض سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وسيكون هناك فرص لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة، مشددة على أن تأثير المنخفض سيكون أكبر على السواحل الشمالية.

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد: أمطار والحرارة تصل إلى 7 درجات مئوية
سقوط امطار غدا

انخفاض درجات الحرارة غداً


وأوضحت ان هناك انخفاضات طفيفة في معدل درجات الحرارة عن الأيام الماضية، لتتراوح العظمى في القاهرة الكبرى من 19 إلى 20 درجة، ومع غياب اشعة الشمس تصبح الأجواء شديدة البرودة وتكةن الصغرى في القاهرة الكبرى 10 درجات.

وحذرت من نشاط لحركة الرياح في المحافظات، مما سيعمل على زيادة الشعور بالبرودة، والبحر المتوسط غير مؤهل للأعمال البحرية، محذرة المواطنين من برودة الطقس ومتابعة النشرات الجوية.

درجات الحرارة غداً الأثنين

- الطقس فى القاهرة
العظمى 20 درجة.
الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية
العظمى 19 درجة.
الصغرى 11 درجة.
 

- الطقس فى مطروح
العظمى 19 درجة.
الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى سوهاج
العظمى 21 درجة.
الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى قنا
العظمى 22 درجة.
الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى أسوان
العظمى 24 درجة.
الصغرى 11 درجة.

حالة الطقس غدا في مصر حالة الطقس اليوم اماكن سقوط الامطار حالة الطقس في مصر درجات الحرارة غدا

