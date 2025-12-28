انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس تلك الساعات

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.



وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء شتوية بامتياز، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طيقات الجو العليا.

وأضافت أن المنخفض سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وسيكون هناك فرص لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة، مشددة على أن تأثير المنخفض سيكون أكبر على السواحل الشمالية.



وأوضحت ان هناك انخفاضات طفيفة في معدل درجات الحرارة عن الأيام الماضية، لتتراوح العظمى في القاهرة الكبرى من 19 إلى 20 درجة، ومع غياب اشعة الشمس تصبح الأجواء شديدة البرودة وتكةن الصغرى في القاهرة الكبرى 10 درجات.

وحذرت من نشاط لحركة الرياح في المحافظات، مما سيعمل على زيادة الشعور بالبرودة، والبحر المتوسط غير مؤهل للأعمال البحرية، محذرة المواطنين من برودة الطقس ومتابعة النشرات الجوية.



