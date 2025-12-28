قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
الطقس: سحب ممطرة تغطي بعض المحافظات وتمتد للوجه البحري بعد ساعات

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا لأخر الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من (بورسعيد- العريش- رفح) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث تمتد خفيفة إلى مناطق  متفرقة من جنوب الوجه البحرى. 

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في الصباح الباكر من اليوم، كانت شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، وعلى مدار اليوم، متوقع أن تسجل الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 20 درجة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد تكوّن شبورة مائية من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

 حذرت الأرصاد الجوية خلال الطقس اليوم، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، تشمل (مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 أمتار.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر.

مناطق الأمطار خلال الطقس اليوم

أما فرص سقوط الأمطار، المتوقعة خلال حالة الطقس غدا، تكون كالتالي:

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.
أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.
أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الأحد

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 – الصغرى 11
جنوب الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 10
السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 10
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: العظمى 19 – الصغرى 11
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 – الصغرى 15
شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 7
جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد: العظمى 24 – الصغرى 11
وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

