شهيد لقمة العيش.. ماس كهربائي ينهي حياة عامل داخل مطعم بالبحيرة

شهد مركز المحمودية بمحافظة البحيرة واقعة مؤلمة، بعدما لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل أحد مطاعم الكشري بدائرة المركز، أثناء تواجده في محل عمله.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا يفيد بوصول شاب إلى المستشفى العام جثة هامدة، نتيجة ماس كهربائي داخل المطعم.

وبالفحص، تبين أن المتوفى يُدعى يوسف شعبان، 25 عامًا، عامل، ومقيم بمركز الدلنجات، حيث تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مكان العمل.