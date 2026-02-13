قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على شخص يبيع مشروبات كحولية مغشوشة بالدقهلية
بعد تولي حقيبة وزارة الرياضة.. أرض الزمالك و 3 مطبات تواجه جوهر نبيل
في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
فن وثقافة

إلهام شاهين توجه الشكر لكل أفراد مستشفى الناس

سارة عبد الله

وجهت الفنانة إلهام شاهين الشكر لكل فرد داخل مستشفى الناس، خلال زيارتها قبل شهر رمضان.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: "شكرا لكل العاملين فى مستشفى الناس أطباء وفريق تمريض وموظفين ومسئولى النظافه والطباخين والفنانين الذين رسموا الحوائط بكل هذا الجمال .. كل فرد يقوم بعمله على أكمل وجه وبكل الحب والرحمه والمودة والإتقان .. ربنا يوفقكم لما فيه الخير للمرضى ويشفى كل مريض يارب  .. ورمضان كريم على الجميع".

وشاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا مع أطفال مستشفى الناس، من زيارتها قبل شهر رمضان المبارك.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: "قضيت يوما رائعا مع الأطفال فى مستشفى الناس.. ومعى أخى أمير وإبنه مراد الذى إختار فوانيس رمضان ليهديها للأطفال ويفرح معهم بقرب قدوم الشهر الكريم .. شهر الخير والفرحه والدعاء بالشفاء لكل مريض .. ربنا يحمى كل أولادنا ويشفى القلوب الصغيرة .. شاهدت أطفال حديثى الولاده عمرهم أيام .. هم ملائكة المكان .. ربنا معاهم و مع أهاليهم .. و شكرا لمستشفى الناس التى تقدم العلاج و العمليات بالمجان مع أكبر وأعظم الأطباء .. ربنا يجازيهم خير ".

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

ارشيفية

ميت على الورق حي في البيت.. وفاة كفيف في الوراق تكشف واقعة غريبة|تفاصيل

المتهمين

نصابان يستوليان على أموال مواطنين بزعم استثمارها في العملات المشفرة

المتهم

القبض على تباع سيارة نقل تعدى على سائق توك توك بالضرب بالدقهلية

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

