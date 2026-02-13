إلهام شاهين توجه الشكر لكل أفراد مستشفى الناس

وجهت الفنانة إلهام شاهين الشكر لكل فرد داخل مستشفى الناس، خلال زيارتها قبل شهر رمضان.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: "شكرا لكل العاملين فى مستشفى الناس أطباء وفريق تمريض وموظفين ومسئولى النظافه والطباخين والفنانين الذين رسموا الحوائط بكل هذا الجمال .. كل فرد يقوم بعمله على أكمل وجه وبكل الحب والرحمه والمودة والإتقان .. ربنا يوفقكم لما فيه الخير للمرضى ويشفى كل مريض يارب .. ورمضان كريم على الجميع".

وشاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا مع أطفال مستشفى الناس، من زيارتها قبل شهر رمضان المبارك.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: "قضيت يوما رائعا مع الأطفال فى مستشفى الناس.. ومعى أخى أمير وإبنه مراد الذى إختار فوانيس رمضان ليهديها للأطفال ويفرح معهم بقرب قدوم الشهر الكريم .. شهر الخير والفرحه والدعاء بالشفاء لكل مريض .. ربنا يحمى كل أولادنا ويشفى القلوب الصغيرة .. شاهدت أطفال حديثى الولاده عمرهم أيام .. هم ملائكة المكان .. ربنا معاهم و مع أهاليهم .. و شكرا لمستشفى الناس التى تقدم العلاج و العمليات بالمجان مع أكبر وأعظم الأطباء .. ربنا يجازيهم خير ".