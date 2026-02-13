قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس
يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من الطائرة.. رامي جمال يخطف الأنظار في أحدث ظهور

رامي جمال
رامي جمال
سارة عبد الله

شارك الفنان رامي جمال، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رامي جمال، من الطائرة اثناء عودته إلى مصر.

رامي جمال

وأعلن الفنان رامي جمال، عن موعد حفله الجديد بمناسبة عيد الحب، في فاميلي بارك.

وكتب رامي جمال عبر فيسبوك: “حبايبى الغاليين ميعادنا يوم الجمعة ١٣ فبراير فى فاميلى بارك، عشان أشوفكم ونحتفل سوا بعيد الحب مع الاغانى النكد اللى بتحبوها”.

وأعلن الفنان رامي جمال ، عن استعداده لطرح أغنيتين جديدتين خلال فترة التوقف الحالية.

وكتب رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": «قفل الكلام وقفلني منه وصنفه كله بشكل عام، أنا الدنيا مستني تعيش برد أكتر، وليكم أغنيتين أنا شخصيًا خسر بيهم جدًا، وبعدهم هيبقى في فرق كامل في شكل المزيكا والأغاني والكلمات اللي هنزلها، لأني وحشني أغاني الحب والأغاني الفرحانة».

رامي جمال انستجرام حفلة رامي جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

ترشيحاتنا

التعليم العالي

بحوث الإلكترونيات يستضيف لجنة علوم الحاسب والمعلوماتية بالأعلى للجامعات

العيادات المتنقلة

الرعاية الصحية تطلق العيادات المتنقلة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

الجناح المصرى

السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولي BIT 2026 بميلانو

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد