من الطائرة.. رامي جمال يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شارك الفنان رامي جمال، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رامي جمال، من الطائرة اثناء عودته إلى مصر.

رامي جمال

وأعلن الفنان رامي جمال، عن موعد حفله الجديد بمناسبة عيد الحب، في فاميلي بارك.

وكتب رامي جمال عبر فيسبوك: “حبايبى الغاليين ميعادنا يوم الجمعة ١٣ فبراير فى فاميلى بارك، عشان أشوفكم ونحتفل سوا بعيد الحب مع الاغانى النكد اللى بتحبوها”.

وأعلن الفنان رامي جمال ، عن استعداده لطرح أغنيتين جديدتين خلال فترة التوقف الحالية.

وكتب رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": «قفل الكلام وقفلني منه وصنفه كله بشكل عام، أنا الدنيا مستني تعيش برد أكتر، وليكم أغنيتين أنا شخصيًا خسر بيهم جدًا، وبعدهم هيبقى في فرق كامل في شكل المزيكا والأغاني والكلمات اللي هنزلها، لأني وحشني أغاني الحب والأغاني الفرحانة».