رامي جمال يحتفل بتصدّر 6 أغنيات من "مطر ودموع" تريند يوتيوب

احتفل الفنان رامي جمال بنجاح ست أغنيات من ألبومه الجديد "مطر ودموع" بعد تصدّرها قوائم التريند على موقع يوتيوب.

وشارك رامي ، جمهوره فرحته عبر حسابه على إنستغرام، حيث كتب:مطر ودموع.. ٦ أغاني في تريند يوتيوب من الألبوم اللي بحبه جداً. بشكر ربنا، وبشكر حضراتكم، وبشكر الصناع، وبشكر أصدقائي اللي باركولي على الألبوم".



وأعلن الفنان رامي جمال ، عن استعداده لطرح أغنيتين جديدتين خلال فترة التوقف الحالية.

وكتب رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": «قفل الكلام وقفلني منه وصنفه كله بشكل عام، أنا الدنيا مستني تعيش برد أكتر، وليكم أغنيتين أنا شخصيًا خسر بيهم جدًا، وبعدهم هيبقى في فرق كامل في شكل المزيكا والأغاني والكلمات اللي هنزلها، لأني وحشني أغاني الحب والأغاني الفرحانة».