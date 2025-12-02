قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد بعد طرحه

قسم الفن

في كل مرة يثيت بصمته الموسيقية بطرح ألبوم يحمل مدى جهده الكبير وتعاونه مع كبار صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.. النجم رامي جمال الذى طرح ألبومه الجديد مطر ودموع الذى الذى تصدر أغانيه الترند بعد طرحه مباشرة، وحمل عدد من المفاجآت لجمهوره كما تعودوا عليه من الاستماع إلى مزيكا جديدة.
ألبوم مطر ودموع تعاون فيه رامى جمال مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين وكعادته اعتمد على أغان درامية بأفكار متنوعة.

ألبوم مطر ودموع يشمل حوالى 12 أغنية بأفكار جديدة على جمهور رامى جمال منها أنا عارف من ألحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع وميكس وماستر احمد عبد السلام، وأغنية سيبوها تعيش كلمات محمد غنيم وألحان فارس فهمى وتوزيع أمين نبيل، وأغنية الناس كتير كلمات أحمد المالكى وألحان شريف إسماعيل وتوزيع احمد أمين، وأغنية فين حكاوينا كلمات محمد عاطف وألحان رامى جمال وتوزيع وسام عبد المنعم وميكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، وأغنية ماليش غيرك كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل، وأغنية حاولت انساه كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.

وأغنية كاس الحظ كلمات محمد فاروق وألحان رامى جمال وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وأغنية ودعتينى كلمات أدهم معتز وألحان سامر أبو طالب وتوزيع الهامى وأدهم دهيمة وميكس وماستر احمد حسام، وأغنية كده هاموت كلمات أحمد المالكى وألحان رامى جمال وتوزيع أحمد عبد السلام، وأغنية ياريت ماتجيش كلمات محمد حمدى وألحان فارس فهمى وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وأغنية سلام كلمات محمد أبو نعمة وألحان رامى جمال وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وأغنية قد الليالى كلمات إبراهيم جاد وألحان تيام علي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.

الألبوم يتميز بموسيقى مبتكرة تعكس تطور رامي جمال وحرصه على مواكبة الذوق العام دون أن يفقد هويته الخاصة. الألحان جاءت متنوعة، ما بين الإيقاع الهادئ والتوزيع المعاصر، مع المحافظة على النغمة الشرقية التي يعرف بها، أما الكلمات، فكانت مختلفة عن السائد، مليئة بالتعبير والإحساس، واختار رامي شعراء لهم أسلوب خاص في صياغة المعاني.
والألبوم يُعد إضافة قيمة للمكتبة الموسيقية العربية، ويُظهر قدرة رامي جمال على تقديم أعمال فنية متميزة تعكس ذوقه الرفيع واحترافيته العالية .

