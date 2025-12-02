التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد بعد طرحه

في كل مرة يثيت بصمته الموسيقية بطرح ألبوم يحمل مدى جهده الكبير وتعاونه مع كبار صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.. النجم رامي جمال الذى طرح ألبومه الجديد مطر ودموع الذى الذى تصدر أغانيه الترند بعد طرحه مباشرة، وحمل عدد من المفاجآت لجمهوره كما تعودوا عليه من الاستماع إلى مزيكا جديدة.

ألبوم مطر ودموع تعاون فيه رامى جمال مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين وكعادته اعتمد على أغان درامية بأفكار متنوعة.



ألبوم مطر ودموع يشمل حوالى 12 أغنية بأفكار جديدة على جمهور رامى جمال منها أنا عارف من ألحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع وميكس وماستر احمد عبد السلام، وأغنية سيبوها تعيش كلمات محمد غنيم وألحان فارس فهمى وتوزيع أمين نبيل، وأغنية الناس كتير كلمات أحمد المالكى وألحان شريف إسماعيل وتوزيع احمد أمين، وأغنية فين حكاوينا كلمات محمد عاطف وألحان رامى جمال وتوزيع وسام عبد المنعم وميكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، وأغنية ماليش غيرك كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل، وأغنية حاولت انساه كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.



وأغنية كاس الحظ كلمات محمد فاروق وألحان رامى جمال وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وأغنية ودعتينى كلمات أدهم معتز وألحان سامر أبو طالب وتوزيع الهامى وأدهم دهيمة وميكس وماستر احمد حسام، وأغنية كده هاموت كلمات أحمد المالكى وألحان رامى جمال وتوزيع أحمد عبد السلام، وأغنية ياريت ماتجيش كلمات محمد حمدى وألحان فارس فهمى وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وأغنية سلام كلمات محمد أبو نعمة وألحان رامى جمال وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وأغنية قد الليالى كلمات إبراهيم جاد وألحان تيام علي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.



الألبوم يتميز بموسيقى مبتكرة تعكس تطور رامي جمال وحرصه على مواكبة الذوق العام دون أن يفقد هويته الخاصة. الألحان جاءت متنوعة، ما بين الإيقاع الهادئ والتوزيع المعاصر، مع المحافظة على النغمة الشرقية التي يعرف بها، أما الكلمات، فكانت مختلفة عن السائد، مليئة بالتعبير والإحساس، واختار رامي شعراء لهم أسلوب خاص في صياغة المعاني.

والألبوم يُعد إضافة قيمة للمكتبة الموسيقية العربية، ويُظهر قدرة رامي جمال على تقديم أعمال فنية متميزة تعكس ذوقه الرفيع واحترافيته العالية .