إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

كشف اللواء أ.ح محمد أبو بكر، مدير المركبات بالقوات المسلحة، أن معرض "أيديكس" يشهد تقدمًا وتطورًا، وأشاد جميع الوفود المشاركة بحسن التنظيم وجودة المنتجات، مؤكدًا أن النسخة الرابعة مهمة جدًا وقوية.

وأضاف اللواء أبو بكر، خلال حواره الخاص من معرض «أيديكس 2025» مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن المنتج العسكري الصناعي المصري أصبح يتمتع بأعلى جودة وتنافسية.

وأكد أن المدرعة "تمساح 1" كان لها دور كبير في كل العمليات التي خاضتها القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه تم عرضها في "أيديكس 2018".

ولفت إلى أن المتخصصين في العلوم العسكرية لديهم خبرات كبيرة ويدركون قيمة المنتج الصناعي العسكري المصري، مؤكدًا أن معرض أيديكس في الإمارات يعد معرضًا كبيرًا ويضم منتجات تنافسية قوية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المركبة المدرعة من عائلة "التمساح" مصرية الصنع 100%، وأصبحت مصنفة عالميًا، مشيرًا إلى وجود طلب عليها، وأحدث نموذج منها هو "تمساح 6" ويتمتع بأعلى درجات التأمين.