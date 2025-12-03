قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن نتخذ جانبًا بين اليابان والصين.. رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بضرورة الاعتذار إلى كوريا الشمالية
3 أعمال يستهين بها الناس.. اغتنمها تدخلك الجنة وتحفظ لك النعم
جولة الإعادة للمرحلة الأولى بالانتخابات.. تراجع ملحوظ في في 139 مركزا انتخابيا
بابا الفاتيكان يُطالب حزب الله بنزع سلاحه واللجوء إلى طاولة الحوار
للمرة الثالثة| ريم البارودي: التعاون مع مي عز الدين دائمًا ناجح.. ومسلسل «قبل وبعد» مفاجأة للجمهور
مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور
نتيجة منتخب مصر والكويت.. ناقد رياضي: أزمة الفراعنة تتفاقم.. والتعادل يضعهم تحت ضغط التأهل
إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها
مُشيدًا ببطولة كأس العرب.. «المستكاوي»: صراع ناري بين السعودية وعمان يعكس تطور الكرة العربية
نتيجة منتخب مصر والكويت.. محمد فضل: قادرون على التأهل للأدوار الإقصائية رغم التعادل
ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة
نتيجة منتخب مصر والكويت.. ناقد رياضي: الجماهير المصرية أُصيبت بخيبة أمل.. والكويتيون يفرحون
إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

كشف اللواء أ.ح محمد أبو بكر، مدير المركبات بالقوات المسلحة، أن معرض "أيديكس" يشهد تقدمًا وتطورًا، وأشاد جميع الوفود المشاركة بحسن التنظيم وجودة المنتجات، مؤكدًا أن النسخة الرابعة مهمة جدًا وقوية.

وأضاف اللواء أبو بكر، خلال حواره الخاص من معرض «أيديكس 2025» مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن المنتج العسكري الصناعي المصري أصبح يتمتع بأعلى جودة وتنافسية.

وأكد أن المدرعة "تمساح 1" كان لها دور كبير في كل العمليات التي خاضتها القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه تم عرضها في "أيديكس 2018".

ولفت إلى أن المتخصصين في العلوم العسكرية لديهم خبرات كبيرة ويدركون قيمة المنتج الصناعي العسكري المصري، مؤكدًا أن معرض أيديكس في الإمارات يعد معرضًا كبيرًا ويضم منتجات تنافسية قوية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المركبة المدرعة من عائلة "التمساح" مصرية الصنع 100%، وأصبحت مصنفة عالميًا، مشيرًا إلى وجود طلب عليها، وأحدث نموذج منها هو "تمساح 6" ويتمتع بأعلى درجات التأمين.

ايديكس المدرعة تمساح أحمد موسى

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

طريقة عمل سمك بلطي مشوي في المنزل.. بخطوات سهلة ولذيذة

تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو

