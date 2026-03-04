معندناش إرهاب والجريمة منخفضة.. أحمد موسى: أمريكا تعلم أن مصر آمنة 100%

أكد الإعلامي احمد موسى، أن أمريكا تعلم أن مصر آمنة بنسبة تصل لـ 100 %.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا معندناش إرهاب ومعدلات الجريمة منخفضة في مصر وهذا ما أكد عليه ترامب ".



ولفت الإعلامي احمد موسى :" ترامب أعلن مسبقا أن الوضع الأمني في مصر أفضل من أمريكا والوضع الأمني في مصر أفضل بشكل كبير ".

أكمل الإعلامي أحمد موسى :" وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة لمتابعة أوضاع المصريين في المنطقة العربية ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك تحركات دبلوماسية مكثفة لوزارة الخارجية مما أسفر عن الإبقاء على مستوى إرشادات السفر الخاصة لمصر ".