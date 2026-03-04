قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء بسبب أحداث المنطقة .. وترامب : رضا بهلوي قد يكون خيارا جيدا لإيران| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
قال الإعلامي أحمد موسى، إن :"محدش عارف الحرب هتروح لحد فين وفي تضارب في التوقعات من الجميع في القيادت في أمريكا".

مجدي عبد الغني : لم أهرب من الأهلي .. وكنت هبطل كورة لو فضلت في النادي
أكد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، أنه لم يهرب من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه “لو فضلت في النادي الأهلي كنت هبطل كورة”، خاصة أنه بدأ الاحتراف خارج مصر وهو في سن 28 سنة.


هل يجوز الجمع بين الصلوات من دون عذر؟.. رد مفاجئ من علي جمعة
رد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، على تساؤل مواطنة قالت فيه: هل ينفع أجمع بين الضهر والعصر، بسبب سني الكبير، موضحا أنه يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر.


تقارير إعلامية: إدارة ترامب تدرس توفير حماية عسكرية لناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز
أفادت وكالة رويترز، أن إدارة ترامب تدرس توفير حماية عسكرية لناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز .


ماكرون : أمرت بتوجه حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط
 

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوجه حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.


الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشأة نووية سرية في طهران
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استهداف منشأة نووية سرية في طهران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.


انفجارات عنيفة تهز حيفا وتل أبيب
أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل، بوقوع انفجارات عنيفة تهز حيفا وتل أبيب.


البدائل قتلوا في الضربات | ترامب : رضا بهلوي قد يكون خيارا جيدا لإيران
أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن رضا بهلوي قد يكون خيارا جيدا لإيران لكن شخصا من الداخل قد يكون أكثر ملاءمة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

