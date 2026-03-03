هل يجوز الجمع بين الصلوات من دون عذر؟.. رد مفاجئ من علي جمعة

رد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، على تساؤل مواطنة قالت فيه: هل ينفع أجمع بين الضهر والعصر، بسبب سني الكبير، موضحا أنه يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال تقديم برنامج اعرف دينك المذاع على قناة صدى البلد، أن حديث ابن عباس في صحيح مسلم هو: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعاً بالمدينة بدون عذر".

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع بين فرضين، لكي لا يكون على أمة محمد من حرج.

وذكر الدكتور علي جمعة: يجوز الجمع بين الصلوات سواء الضهر والعصر أو المفرب والعشاء، بالتقديم أو التأخير.