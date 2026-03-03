الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشأة نووية سرية في طهران

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استهداف منشأة نووية سرية في طهران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:" هاجمنا اليوم منظومات صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي إيرانية، ونقوم بطلعات جوية مستمرة على مدار اليوم في إيران".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل الضربات على إيران ما دام الأمر يتطلب ذلك".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:" قصفنا اليوم مبنى في قم كان من المفترض أن يتم فيه اختيار خليفة لخامنئي، وسندمر قدرات حزب الله".

وأكمل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة عمليات لحزب الله في لبنان، وحزب الله يدفع الآن ثمن اشتراكه في الحرب".

