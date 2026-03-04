أستاذ هندسة طاقة: مصر لديها بدائل عدة يمكن تقديمها للدول العربية لتسهيل تصدير النفط

أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أنه تم دعم خط سوميد بخط آخر لزيادة ضخ النفط وتصديره.



وقال جمال القليوبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لديها القدرة على مساعدة المملكة العربية السعودية لنقل النفط الخاص بها من البحر الأحمر للبحر المتوسط ".

وتابع جمال القليوبي :" مصر لديها بدائل عدة يمكن تقديمها للدول العربية المصدرة للنفط من اجل تسهيل تصدير النفط والزيت الخام ونقله للبحر المتوسط ".

وأكمل جمال القليوبي:" قطاع البترول المصري يمتلك إدارة قوية للغاية منذ سنوات طويلة "، مضيفا" هناك 3 سفن تغيير داخل القطر المصري وهناك سفينة تغييز في خليج العقبة ".