ترامب: كل من يُريد أن يصبح زعيمًا لإيران ينتهي به المطاف «ميتًا»

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مؤكداً أن من يسعى لاعتلاء سدة الحكم هناك “ينتهي به المطاف ميتًا”، في إشارة إلى الاضطرابات التي تضرب هرم القيادة الإيرانية.

وقال ترامب إن القيادة الإيرانية “تبخرت بسرعة”، معتبراً أن الضربات الأمريكية الأخيرة ألحقت “دماراً شاملاً” بالقدرات النووية لطهران، ومشدداً على أن عمليات استهداف الصواريخ ومنصات إطلاقها مستمرة بوتيرة متسارعة.

وفي دفاعه عن التحركات العسكرية، أشار إلى أن تأخر الضربة أسبوعين فقط كان سيمنح إيران فرصة امتلاك سلاح نووي. كما لفت إلى أن تنفيذ هجوم قاذفات B-2 قبل أشهر في العملية التي عرفت باسم “مطرقة منتصف الليل” حال دون وصول طهران إلى تلك المرحلة.

واختتم “ترامب” تصريحاته بتحذير مباشر، قائلا إن امتلاك “أشخاص مجانين” لأسلحة نووية يعني ببساطة أن “أشياء سيئة ستحدث”، في تأكيد على أن واشنطن ترى تحركاتها ضرورة لمنع تهديد نووي محتمل.