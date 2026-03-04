قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر
وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم
أستاذ هندسة بترول: خط سوميد يمكنه استقبال 7 مليون برميل نفط من السعودية لنقله إلى البحر المتوسط
ترامب: كل من يُريد أن يصبح زعيمًا لإيران ينتهي به المطاف «ميتًا»
أحمد موسى: أي جنيه البلد صرفته من 2014 وحتى الآن راح في مكانه الصحيح | فيديو
بين الهبوط والارتفاع.. مصير أسعار الذهب في ظل الحرب الدائرة
ماكرون يحذر نتنياهو من عملية برية في لبنان ويدعو حزب الله لوقف الهجمات
أخبار العالم

ترامب: كل من يُريد أن يصبح زعيمًا لإيران ينتهي به المطاف «ميتًا»

القسم الخارجي

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مؤكداً أن من يسعى لاعتلاء سدة الحكم هناك “ينتهي به المطاف ميتًا”، في إشارة إلى الاضطرابات التي تضرب هرم القيادة الإيرانية.

وقال ترامب إن القيادة الإيرانية “تبخرت بسرعة”، معتبراً أن الضربات الأمريكية الأخيرة ألحقت “دماراً شاملاً” بالقدرات النووية لطهران، ومشدداً على أن عمليات استهداف الصواريخ ومنصات إطلاقها مستمرة بوتيرة متسارعة.

وفي دفاعه عن التحركات العسكرية، أشار إلى أن تأخر الضربة أسبوعين فقط كان سيمنح إيران فرصة امتلاك سلاح نووي. كما لفت إلى أن تنفيذ هجوم قاذفات B-2 قبل أشهر في العملية التي عرفت باسم “مطرقة منتصف الليل”  حال دون وصول طهران إلى تلك المرحلة.

واختتم “ترامب” تصريحاته بتحذير مباشر، قائلا إن امتلاك “أشخاص مجانين” لأسلحة نووية يعني ببساطة أن “أشياء سيئة ستحدث”، في تأكيد على أن واشنطن ترى تحركاتها ضرورة لمنع تهديد نووي محتمل.

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ماكرون

ماكرون يدعو نتنياهو إلى الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية والامتناع عن شن هجوم بري

مفوضية الاتحاد الأفريقي

مفوضية الاتحاد الأفريقي تشدد على توسيع التعاون مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية

بريطانيا تكشف مفاجأة.. الطائرة الشبحية التي هاجمت قاعدتنا العسكرية في قبرص لم تُطلق من إيران

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

