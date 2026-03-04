وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم

أجرى وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ نقل خلاله استنكار لبنان الشديد إزاء الاعتداءات التي طالت سيادة دولة الإمارات وأمنها.

وأكد "رجي" - خلال الاتصال - أن لبنان يقف إلى جانب أشقائه الإماراتيين تماما، كما وقفت الإمارات دوما إلى جانبه، لافتا إلى وضع كل إمكاناته المتواضعة في سبيل الشعب الإماراتي الصديق.

من جهته، أبدى الوزير الإماراتي اهتمامه بالوضع في لبنان، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتقديم كل دعم ممكن لإعادة الاستقرار إلى الأراضي اللبنانية.

من ناحية أخرى، تلقى الوزير "رجي" رسالة من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون البحر المتوسط والخليج دوبرافكا سويتشا؛ أعربت خلالها عن تضامنها الكامل مع لبنان، معربة عن املها التغلب على التحديات الراهنة، كما تجاوز في الماضي محنا لا تقل صعوبة .

وشددت على ضرورة العمل في هذه الظروف الصعبة لتعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.

كما تلقى الوزير رجي اتصالا تضامنيا من وزير خارجية سريلانكا فيجيثا هيراث.