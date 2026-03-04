مسلسل توابع الحلقة الأخيرة.. ظهور حالات مصابة بضمور العضلات الشوكي

لفتة إنسانية قدمها فريق عمل مسلسل توابع من بطولة الفنانة ريهام حجاج، مع نهاية الحلقة الأخيرة من المسلسل.

حيث تم عرض فيديو مجمع لعدد من أهالي الحالات التي تعاني من ضمور العضلات الشوكي، والحسابات الموثقة لتلك الحالات التابعة لوزارة الصحة المصرية.

يناقش مسلسل توابع العديد من القضايا منها ظاهرة التحرش ومرض ضمور العضلات .. مما جعله أحد أهم المسلسلات في رمضان الحالي.

أبطال مسلسل توابع

ويشارك في بطولة مسلسل توابع بجانب ريهام حجاج: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.